Ca khúc Điều em muốn do Tia Hải Châu sáng tác dành tặng cho tình yêu bền vững suốt hơn 30 năm qua của cha mẹ cô. Quán quân The Winner Is chia sẻ cô muốn truyền tải một thông điệp đó là tất cả niềm vui và nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có hai người thực sự yêu nhau mới đủ sức chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc đời.

Được biết tại tập 8 Sing my song (vòng bán kết vừa qua), Tia Hải Châu đã trình diễn một ca khúc mới toanh mang tên Mẹ từng là do chính cô sáng tác dành tặng cho một người bạn từ bé đã sớm mất cha mẹ.

Dù được nhận xét tốt nhưng Tia Hải Châu vẫn phải chia tay chương trình và để lại sự tiếc nuối trong lòng khán giả. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét học trò Tia Hải Châu là một trong số ít những thí sinh có tính nghệ sĩ. Anh cũng ngỏ ý muốn làm nhà sản xuất cho Tia Hải Châu. Ngay sau đó fan bày tỏ sự bất ngờ với điểm số mà hội đồng nghệ thuật dành cho ca khúc Mẹ từng là của Tia Hải Châu. Riêng đoạn video ca khúc trên kênh YouTube của chương trình đã nhận hơn 1.500 bình luận chỉ sau một ngày với phần lớn ý kiến cho rằng bài hát không đáng bị loại.

Nói về điều này, Tia Hải Châu cho hay: "Mỗi người có một may mắn riêng tại mỗi cuộc thi, đối với Tia vì từng là quán quân nên thấy chuyện này bình thường hơn ai hết. Chuyện gì cũng có nguyên lý của nó chứ không phải vô lý mà như vậy. Được khán giả công nhận đã là hạnh phúc với Tia rồi".

Sinh năm 1993, Tia Hải Châu cho biết hình ảnh mà cô hướng đến là một nữ nghệ sĩ độc lập, gợi cảm nhưng vẫn luôn luôn cá tính và mạnh mẽ trong âm nhạc cũng như đời sống của mình.

Thùy Linh