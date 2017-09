“Viết sách về công việc làm chủ Nhà Trắng rất thú vị, nhất là khi đó là vị trí tôi từng đảm nhiệm. Bên cạnh đó, những trải nghiệm đáng nhớ của tôi về bộ máy chính trị, về cách thức vận hành mọi thứ tại Washington được gửi gắm trong cuốn sách. Tôi rất thích viết cuốn sách này và đây thật sự là cơ hội để làm việc với James Patterson”, cựu Tổng thống Bill Clinton nói. Dự kiến, The President is missing được phát hành vào tháng 6.2018. Với nội dung hấp dẫn, The President is missing hứa hẹn sẽ thuộc top sách best-seller trong năm 2018. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc kênh Showtime David Nevins nhìn nhận việc sản xuất sê ri phim truyền hình từ cuốn sách là một trong những đơn đặt hàng hấp dẫn nhất”.







Đ.T