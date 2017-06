Giọng ca All I Want For Christmas thậm chí còn văng tục khi nhắc đến vị hôn thê tỉ phú.

Cảnh sát Israel hiện đang tức tốc tìm kiếm James Packer, tình cũ của nữ ca sĩ Mariah Carey, sau vụ tình nghi hối lộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, theo People. James Packer vốn là con của ông trùm truyền thông người Úc Kerry Packer. Anh được cho là đã tặng nhiều món quà đắt tiền cho con trai của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Báo The Times của Israel cho biết cảnh sát đang điều tra xem ông Netanyahu có phải là người giúp James Packer nhập cư bất hợp pháp tại Israel hay không. Bộ trưởng Nội vụ Israel cũng lên tiếng rằng đã gặp luật sư của James Packer để dàn xếp vụ nhập cư cho vị tỉ phú người Úc. Từ tháng ba, James Packer đã bị cảnh sát đến thẩm vấn, nhưng đã từ chối trả lời câu hỏi và “cao chạy xa bay” từ đó. Khi được cánh phóng viên đề cập đến tình cũ trên chương trình Channel 2 News, Mariah Carey còn tức giận đến nỗi văng tục: “Tôi không biết tên đó ở đâu”. Nữ ca sĩ 47 tuổi phủ nhận sự dính líu với vị hôn phu một thời: “Làm sao tôi biết được chứ? Tôi không hiểu và cũng không quan tâm đến chuyện chính trị. Các người muốn đổ tội cho tôi à? Tôi đã làm gì nào? Tôi có làm gì đâu”. Nữ ca sĩ trả lời phỏng vấn bằng giọng mỉa mai, chua chát. Mariah Carey đính hôn cùng tỉ phú James Packer vào tháng 1.2016 và đã sẵn sàng đám cưới. Thế nhưng họ đột ngột chia tay vào cuối năm sau một trận cãi vã. Tình cũ đồng thời lấy lại nhẫn đính hôn của cô. Những tưởng nữ ca sĩ đã vượt qua cú sốc và hạnh phúc bên người mới là vũ công Bryan Tanaka, nhưng cặp đôi cũng nhanh chóng "đường ai nấy đi" ngay sau đó. Mai Anh