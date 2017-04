Tinh thần 'less is more' được thể hiện qua những bộ trang phục không sử dụng chi tiết đính kết rườm rà hay nhiều họa tiết, thay vào đó nhà thiết kế chỉ biến hóa phom dáng trên nền chất liệu vốn có.

Các thiết kế mùa Xuân Hè 2017 đa phần có phom dáng suôn, hoặc quần dáng rộng thoải mái và phóng khoáng. Những tông màu chính vẫn là trung tính nhẹ nhàng, tinh tế như trắng, kem, chỉ điểm xuyến một vài mẫu màu đen để tạo cảm giác tương phản, giúp tôn lên nét hiện đại của bộ trang phục. Thông qua những đường nét đơn giản, mang hơi hướm cổ điển nhưng có cách tiếp cận trẻ trung, bộ sưu tập mang đến cho các cô gái lịch thiệp một tinh thần phóng khoáng và hiện đại.

Trà Giang Nhà thiết kế: Lâm Gia Khang

Ảnh: Dannyson Phạm

Người mẫu: Tuyết Lan, Hiền Trần, Thùy Dương

Make up và làm tóc: Tùng Châu