Ben Affleck tủi thân vì không được em trai nhắc đến tại Quả cầu vàng Nam diễn viên thủ vai Người dơi trong loạt phim siêu anh hùng của DC Comics không giấu được niềm tự hào khi chia sẻ với báo chí về việc cậu em trai Casey Affleck đoạt được Quả cầu vàng danh giá. Trả lời phỏng vấn tờ ET Online trong buổi ra mắt bộ phim mới Live by Night vào ngày 10.1, khi được hỏi cảm giác về việc người em duy nhất đoạt được giải Quả cầu vàng, Ben Affleck trả lời: “Tôi thật sự ngây ngất khi chứng kiến em tôi giành chiến thắng. Tôi đã tin tưởng Casey từ rất lâu rồi và tôi tin cậu ấy có tài. Đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời tôi”. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng hài hước đùa rằng anh khá thất vọng vì trong bài phát biểu nhận giải, Casey không nhắc đến tên mình. “Có người đã bị lãng quên. Tôi hơi tủi thân một chút. Nếu là tôi, tôi sẽ không sơ sót như vậy”, Ben Affleck hài hước nói. Ben Affleck và Casey Affleck được xem là một trong những cặp anh em tài năng nhất Hollywood. Tuy không phải là con nhà nòi nhưng Ben và Casey đều phát triển sự nghiệp theo con đường nghệ thuật và cả hai đều có chỗ đứng riêng trong làng giải trí thế giới. Không nổi tiếng như người anh của mình nhưng Casey cũng được xếp vào những nam diễn viên có thực lực. Bắt đầu tham gia diễn xuất từ những vai diễn trong phim truyền hình, sau khi lấn sân sang phim điện ảnh, bước ngoặc đầu tiên của Casey tới từ đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong tác phẩm miền viễn Tây The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford vào năm 2007. 10 năm sau, Casey lại trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới bằng giải thưởng Quả cầu vàng cho hạng mục Nam chính xuất sắc thể loại phim chính kịch với tác phẩm Manchester by the Sea. Không những vậy, giải thưởng này còn mở ra rất nhiều cơ hội cho anh đến với tượng vàng Oscar danh giá ở hạng mục tương tự. Về phần Ben Affleck, dù là một diễn viên kỳ cựu, một cỗ máy “hái ra tiền” với những dự án phim mang về tỉ USD nhưng không may mắn như người em, năng lực diễn xuất của Ben lại chưa một lần được vinh danh tại Quả cầu vàng. Tất cả những giải thưởng mà anh đạt được tại sự kiện này đều đến từ hạng mục đạo diễn hoặc biên kịch. Bộ phim hành động vừa ra mắt Live by Night cũng chính là một tác phẩm nữa do chính anh chấp bút phần kịch bản và làm đạo diễn. Ngoài ra Ben còn đảm nhận vai chính trong phim cùng dàn diễn viên nổi tiếng như Elle Fanning, Sienna Miller và Zoe Saldana. Rất có thể đây sẽ là một tác phẩm đáng gờm nữa cho mùa giải thưởng năm sau được sản xuất dưới thương hiệu của Ben Affleck. Thiên Minh