Dưới đây là top 10 ca sĩ giàu có nhất Hàn Quốc do trang whatnetworth thống kê.



PSY - 55 triệu USD

Dường như không ai là không biết PSY. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, diễn viên, biên đạo và nhà sản xuất tài năng. Độ nổi tiếng cũng như tài sản của anh tăng lên nhanh chóng sau thành công rực rỡ của Gangnam style. Tính đến hiện giờ (ngày 31.12.2016), MV Gangnam style vẫn là video được xem nhiều nhất trên YouTube. Bên cạnh đó, PSY còn là chủ nhân của loạt hit như Gentleman, Daddy, Hangover… Đáng chú ý, anh có căn hộ sang trọng ở Los Angeles (Mỹ).

Choi Siwon - 35 triệu USD

Thành viên nhóm nhạc Super Junior không chỉ được yêu mến với ngoại hình điển trai mà còn là nghệ sĩ toàn năng với các vai trò nhạc sĩ, người mẫu và diễn viên. Vai diễn để lại ấn tượng của tài tử 30 tuổi là trong She was pretty, The lord of dramas, Poseidon and Athena: Goddess of war… Hiện anh đang trong quân ngũ, nhưng theo trang whatnetworth, tài sản của Siwon, mà phần lớn đến từ thị trường Trung Quốc, đủ để đứng vị trí thứ hai trong danh sách này.

Rain - 24 triệu USD

Cũng là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất và diễn viên hạng A của xứ kim chi, Rain góp mặt tại đây là điều dễ hiểu. Đặc biệt hơn nữa khi anh là thần tượng hiếm hoi được xuất hiện trên màn ảnh Hollywood với vai diễn trong Ninja Assassin và Speed racer.

Gần đây bạn trai Kim Tae Hee đã quay lại truyền hình quê nhà với Come back mister và sắp tới sẽ tái xuất Kpop bằng một album hợp tác với PSY. 24 triệu USD của Rain có công lớn từ hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu lẫy lừng như Lotter, Nikon, Pepsi…

IU - 15 triệu USD

IU là nữ ca sĩ có thứ hạng cao nhất tại đây. Là một nhạc sĩ được tán thưởng với loạt ca khúc đỉnh như You and I, The red shoes, Good day… Mỹ nữ 23 tuổi còn khẳng định khả năng diễn xuất qua các bộ phim truyền hình Dream high, The producers, Moon lover (Bộ bộ kinh tâm Hàn).

T.O.P - 15 triệu USD

Thành viên lớn tuổi nhất kiêm rapper nhóm Big Bang giàu có tương đương IU. Anh cũng là một diễn viên tài năng, nhận được nhiều lời khen với vai diễn qua tác phẩm 71: Into the Fire, The Commitment và Tazza: The Hidden card. T.O.P cũng là một nửa của nhóm nhỏ GD&T.O.P đình đám. Dự kiến, anh sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự vào tháng 2 năm sau.

G-Dragon - 8 triệu USD

Xếp sau T.O.P là trưởng nhóm Big Bang - G-Dragon. Rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất hàng đầu Kpop là người đứng sau nhiều các bản hit rất được ưa chuộng của Big Bang và của riêng anh, như Lies, Haru Haru, Heartbreaker, Crooked, Crayon… Ngoài ra, G-Dragon còn là biểu tượng thời trang lớn với phong cách ăn mặc độc đáo.

Goo Hara - 2 triệu USD

Goo Hara là nữ ca sĩ và diễn viên xinh đẹp của làng giải trí Hàn Quốc. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ KARA, mới tan rã vào đầu năm 2016. Vai diễn ấn tượng nhất của người đẹp 1991 là trong City hunter cùng Lee Min Ho, Park Min Young.

BoA - 1 triệu USD

BoA là giọng ca kỳ cựu của Kpop. Cô ra mắt khi mới 13 tuổi và album tiếng Nhật đầu tay mang tên Listen to my heart đã đánh bại nhiều tên tuổi khác để đứng đầu bảng xếp hạng Oricon uy tín, giúp BoA trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt được vị trí này. Gà cưng nhà SM Entertainment cũng lấn sân sang phim ảnh, vai diễn mới nhất của cô là trong My wife’s having an affair this week. Nữ ca sĩ từng tấn công Hollywood với bộ phim Make your move.

YoonA - 1 triệu USD

YoonA là thành viên SNSD (Girl’s generation) duy nhất có trong danh sách này. Nữ ca sĩ, diễn viên sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo khủng và những vai diễn nhận được nhiều thiện cảm như trong phim Your are my destiny, Prime Minister & I, K2…

Leeteuk - 1 triệu USD

Bên cạnh trọng trách trưởng nhóm của Super Junior, nam ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên 33 tuổi còn chiếm cảm tình bởi vai trò MC trên các chương trình giải trí, nhờ đó, anh mang về không ít hợp đồng quảng cáo có giá trị cao để chốt top 10 ca sĩ giàu có nhất Hàn Quốc.

Thanh Đào