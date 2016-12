Tối 26.12, show thứ 8 của So you think you can dance - Thử thách cùng bước nhảy đã có buổi ghi hình tại TP.HCM (sau đó phát lại trên truyền hình). Gây chú ý trong hậu trường buổi ghi hình là sự xuất hiện của nghệ sĩ hài Trấn Thành, MC của chương trình này.

Có thể thấy, ngay sau đám cưới hoành tráng vừa diễn ra hôm 25.12, Trấn Thành đã lập tức trở lại với guồng quay công việc. Tuy nhiên, nam MC không giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt. Được biết, toàn bộ đám cưới đều do chính anh lên ý tưởng và chăm chút từng li từng tí. Đám cưới diễn ra với sự tham dự của hơn 300 khách mời trong đó có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Vì lễ cưới mới diễn ra hôm trước nên "dư âm" vẫn còn khiến nam MC mệt mỏi và ngủ gật lúc trang điểm. Nhiều người ví von Trấn Thành như là linh hồn của Thử thách cùng bước nhảy vì anh đã đồng hành cùng thí sinh suốt 4 mùa qua. Vì là người dẫn chương trình chuyên nghiệp nên ông xã Hari Won không cần đọc kịch bản mà vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò của mình.





Trong tập 8, Lan Khuê đảm nhận vai trò giám khảo khách mời bên cạnh giám khảo chính Khánh Thi và John Huy Trần. Cô xuất hiện lộng lẫy trong bộ đầm trắng. Khá đông người hâm mộ có mặt để cổ vũ Lan Khuê. Mai Ngô, học trò cưng của Lan Khuê, cũng có mặt ở hàng ghế khán giả để ủng hộ đàn chị.





Mai Ngô từng dự thi Thử thách cùng bước nhảy mùa 1 và mùa 2 nhưng chưa có cơ hội lọt vào top 20 của chương trình. Vốn có niềm đam mê với nhảy múa nên khi ngồi ở hàng ghế khán giả, cô liên tục reo hò, cổ vũ cho các thí sinh. Học trò của Lan Khuê cho biết, cô ủng hộ và hi vọng cậu bé mồ côi mẹ Lê Hiếu sẽ trở thành quán quân Thử thách cùng bước nhảy năm nay.

Trong khi đó, Khánh Thi đến trường quay khá sớm cùng cậu con trai Kubi. Nét dễ thương, đáng yêu của con trai Khánh Thi khiến ê kíp chương trình cũng như khán giả vô cùng thích thú. Kiện tướng dance sport tâm sự, mỗi ngày cô đều đi làm lúc sáng sớm đến tối muộn mới về nên thời gian bên con khá ít. Vì vậy, cô luôn tranh thủ dắt con đi cùng mỗi khi có dịp.

Ngát Ngọc

Ảnh: Huy Nguyễn - Trung Tín