Phần phim thứ 5 của loạt phim Transformers do “ông hoàng cháy nổ” Michael Bay cầm trịch với tên Transformers: The Last Knight, có nhan đề tiếng Việt là Transformers: Chiến binh cuối cùng.

Trong đoạn trailer thứ hai, người hâm mộ trên toàn thế giới được mãn nhãn với những trường đoạn chiến đấu mãn nhãn. Một phân đoạn tiêu biểu hút hồn người xem là hình ảnh thủ lĩnh Optimus Prime của phe Autobot đơn thương độc mã quét sạch các robot do Megatron chỉ huy trông rất oai dũng và đậm chất anh hùng ca.

Cao trào của phim xoay quanh cuộc đối đầu định mệnh giữa hai người đồng đội cũ: Optimus Prime và Bumblebee. Sau khi Optimus rời bỏ trái đất đến những tinh cầu xa xăm, chú robot “ong nghệ” Bumblebee buộc phải trưởng thành và dẫn dắt con người chống lại các hiểm họa hủy diệt. Nhưng giờ đây, mối nguy hiểm lớn nhất lại chính là Optimus, khi vị thủ lĩnh người máy đáng kính đã bị biến chất.

Trong phần này những bí mật ngàn năm giữa con người và các Transformers cũng được hé lộ. Người xem đã phần nào hiểu được lý do mà Optimus Prime quyết định tiêu diệt con người. Khi diện kiến đấng sáng tạo (trong hình dáng một thể sống nữ giới bằng kim loại), Prime đã bị chất vấn về việc từng tiêu diệt đồng bào mình (thực ra là phe Decepticon của Megatron), cũng như góp phần phá hủy hành tinh Cybertron chỉ để bảo vệ sự tồn vong của trái đất. Khi đôi mắt rực lửa của Optimus Prime chuyển sang màu tím thẳm, cũng là lúc tâm trí người hùng bị kiểm soát. Optimus Prime năm nào giờ đã trở thành kẻ thù đáng sợ nhất của nhân loại.

Qua hai trailer mới nhất của phần 5 có thêm các tình tiết viễn tưởng rằng các Transformers cũng tham gia vào nhiều cuộc chiến vĩ đại khác, như cuộc chiến chống phát xít, hay cuộc Thập Tự Chinh vĩ đại. Có thể thấy, loài người và người máy biến hình đã luôn gắn bó cùng nhau từ thuở hồng hoang của lịch sử. Khó có thể nói ai là chủ nhân thực sự của trái đất, và chủng loài nào có quyền sinh tồn và chiếm hữu hành tinh xanh cho riêng mình.

Phần phim này có tổng kinh phí lên đến 260 triệu USD, Transformers: Chiến binh cuối cùng cũng là siêu phẩm cuối cùng của thương hiệu Transformers, dấu chấm hết cho chặng đường 10 năm cùng loạt phim này.

Phim dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 23.6.

Hồng Nhi

Ảnh: Cắt từ trailer