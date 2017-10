Ở hạng mục lịch bloc, tuần, bộ Những chú chó thân quen (ảnh - đơn vị Xuân Phương Nam) được trao giải nhất, Đồng dao (Xuân Phương Nam) giải nhì và Trà đạo (Công ty An Hảo) giải ba.

Hạng mục lịch bàn cả ba giải nhất, nhì, ba đều thuộc về doanh nghiệp Nhất Thống với các sản phẩm Về miền thơ ấu, Qua miền giáo đường và Tuyệt tác ngàn năm.



Nhân dịp này, Công ty Song Hành (TP.HCM) tổ chức họp báo giới thiệu bộ lịch bloc siêu cực đại 2008 Hành trình di sản Việt, giới thiệu những hình ảnh quý, tư liệu về các di sản VN nổi tiếng: kỳ đài Huế, điện Long An, cung Diên Thọ (Huế), vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thành nhà Hồ, hang Sơn Đoòng..., các loại hình nghệ thuật sinh hoạt truyền thống: cồng chiêng Tây nguyên, kéo co, đờn ca tài tử Nam bộ, ví - giặm Nghệ Tĩnh... và nhiều loại châu bản, mộc bản (triều Nguyễn), mộc bản trường học Phúc Giang (Nghệ An)...

Công Sơn