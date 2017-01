Sáu năm gia nhập làng giải trí với nhiều hoạt động đa dạng nhưng đây là lần đầu tiên Á vương Manhunt International 2011 rẽ hướng sang làm MC. Trương Nam Thành cho biết anh muốn thử thách mình với vai trò mới và hi vọng năm 2017 làng giải trí sẽ có một MC chuyên nghiệp Trương Nam Thành.



Chương trình đầu tiên mà siêu mẫu sinh năm 1991 dẫn dắt chính là gameshow Mister Perfect (Quý ông Hoàn hảo) được mua bản quyền từ Đức. Ở mỗi tập phát sóng, 5 người đàn ông với các ngành nghề khác nhau như diễn viên, ca sĩ, người mẫu, doanh nhân, giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, sinh viên… sẽ phải trải qua 4 thử thách để tìm ra người hoàn hảo nhất. Đặc biệt các buồng kính “xối nước” được trang bị ngay trên sân khấu. Nếu ai bị xối nước lạnh vào người, nghĩa là họ phải dừng cuộc chơi. Đã từng gây cơn sốt trên thế giới, Mister Perfect - Quý ông hoàn hảo phiên bản Việt có tổng giải thưởng lên đến hơn 1 tỉ đồng dành cho người chiến thắng.

Điều thú vị của gameshow này là ngoài 3 nữ giám khảo nổi tiếng và xinh đẹp, trường quay sẽ mời thêm 400 nữ khán giả cổ vũ và trực tiếp bình chọn cho các thí sinh. Các nữ giám khảo sẽ tham gia chương trình gồm diễn viên Mai Thu Huyền, Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, Hoa hậu quý bà Hoàng Yến, Á hậu Trương Thị May, Á khôi Băng Châu, Diễm My 9x, Mai Hồ, Khánh My, Hiền Mai, Trang Nhung, Đinh Y Nhung… Chương trình sẽ được phát sóng lúc 22 giờ thứ bảy hằng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 7.1.2017.

Mai Ngọc