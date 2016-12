Bộ phim sử thi Trung hoa hoành tráng do Matt Damon đóng vai chính, Trương Nghệ Mưu cầm trịch đã bất ngờ rơi xuống vị trí thứ ba trong tuần thứ hai công chiếu với 26,4 triệu USD, giảm 61% so với 67,4 triệu USD tuần đầu tiên và thấp hơn thành tích tuần thứ hai của Warcraf đến 64% hồi tháng 6.

Con số trên được xem là sự thất vọng lớn đối với Trường thành. Bộ phim trước khi ra mắt đã rất được kỳ vọng khi là tác phẩm có vốn đầu tư 150 triệu USD và là dự án hợp tác Mỹ - Trung Quốc lớn nhất trong lịch sử. Đây cũng là phim có vốn đầu tư lớn thứ 12 trong năm nay, theo sát hai bom tấn siêu anh hùng X-Men: Apocalypse và Doctor stranger, nhưng xét về mặt doanh thu thì kém xa.

Đứng đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc tuần áp chót của năm 2016 là See you tomorrow, còn được biết đến với tên The Ferryman (tựa Việt: Người lái đò) ra mắt nhân dịp Giáng sinh với 40,3 triệu USD. Với sự hậu thuẫn từ tập đoàn Alibaba Pictures group của tỉ phú Mã Vân, sản phẩm tinh thần của đạo diễn Vương Gia Vệ quy tụ dàn nghệ sĩ hạng A: Lương Triều Vỹ, Takeshi Kineshiro - Kim Thành Vũ, Angela Baby, Trần Dịch Tuấn, Lý Vũ Xuân, Lộc Hàm… gây chú ý từ lúc mới công chiếu.

Dựa trên câu chuyện có thật của nhà văn Trương Gia Giai, tác phẩm kể về một chủ quán bar thường tư vấn tình cảm cho những người cô đơn, gặp trắc trở trong tình cảm. See you tomorrow bị chê bai thậm tệ, nhưng vẫn lôi kéo một lượng người xem nhất định.

Railroad tigers về nhì trong trận chiến phòng vé tuần qua tại Trung Quốc

Cùng See you tomorrow đánh bại "con cưng" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu trên bảng doanh thu phòng vé là Railroad tigers (Thiết đạo phi hổ). Bộ phim hài hành động có cốt truyện xoay quanh một nhóm công nhân tàu hỏa nghèo khổ chuyên đánh cắp các chuyến hàng của Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai để cứu đói cho người dân, chiếm vị trí thứ hai với 31,1 triệu USD. Tác phẩm do Thượng Hải Film group và Yalai Entertainment Media sản xuất, đánh dấu màn tái ngộ giữa Thành Long và đạo diễn Đinh Thạnh sau Câu chuyện cảnh sát 2013.

See you tomorrow và Railroad tigers đều nhận phản hồi khá tiêu cực từ giới phê bình lẫn khán giả. Tuy nhiên, cả hai vẫn thu hút một lượng lớn khán giả đến rạp, đủ để đẩy Trường thành xuống hạng 3. Trên các trang đánh giá phim uy tín ở đất nước đông dân, hai phim hài trên được nhận xét ở mức trung bình với 5/10 điểm. Thậm chí Mtime còn cho điểm See you tomorrow và Railroad tigers thấp hơn cả Trường thành.

Hacksaw Ridge của đạo diễn Mel Gibson tiếp tục cho thấy thực lực khi ở tuần thứ ba ra rạp đã thu thêm 4,3 triệu USD và về thứ tư. Với 45 triệu USD sau 18 ngày, Trung Quốc là thị trường quốc tế mà bộ phim thu lời nhiều nhất.

Your name chính thức trở thành phim điện ảnh Nhật Bản thành công nhất ở quốc gia đông dân khi mang về thêm 1 triệu USD, nâng tổng doanh thu lên 80,4 triệu USD.

Thanh Đào

Ảnh: Poster phim