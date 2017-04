Quá khứ không hẳn lúc nào cũng êm đẹp tưởng đã ngủ yên của nhiều nghệ sĩ đang bị “đánh thức”, công khai ngày càng nhiều trên các chương trình truyền hình thực tế và giải trí, khiến không chỉ dư luận thấy bức xúc mà nhiều nghệ sĩ cũng lo ngay ngáy, không biết khi nào... đến lượt mình!



Sau buổi phát sóng tối 15.4, tên của diễn viên lồng tiếng Lệ Thi, thí sinh thi chương trình Trời sinh một cặp, lại một lần nữa tràn ngập các trang mạng sau khi cô khóc và gửi lời xin lỗi cha mình là danh ca Chế Linh sau khi thể hiện ca khúc dự thi Nghĩ về cha. Lệ Thi cho rằng cô không ngờ những lời nói trước đây khiến ba trở thành đề tài bàn tán, chỉ trích của nhiều người, và “mình rất ân hận về điều đó, mình muốn nói một lời xin lỗi với ba, xin ba tha thứ...”.

Trước đó, ở tập đầu tiên của cuộc thi (phát ngày 18.2 trên VTV3), diễn viên lồng tiếng này được giám khảo - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ chính là con gái của danh ca Chế Linh. Trên sân khấu, Lệ Thi nghẹn ngào: “Tôi là con của ba Chế Linh nhưng thật ra rất ít được gặp ba. Từ nhỏ đến lớn tôi sống với mẹ. Tên lót chữ Lệ nghe buồn nhưng cũng vì lúc mang thai, mẹ tôi khóc nhiều hơn là vui. Quãng đường mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc gồng gánh vất vả 4 chị em mình không lời nào tả xiết”. Bí mật này sau đó đã được cộng đồng mạng “mổ xẻ”, và đã có không ít ý kiến chỉ trích ca sĩ Chế Linh. Trả lời phóng viên Thanh Niên khi được hỏi về câu chuyện này, ca sĩ Chế Linh chỉ nhẹ nhàng: “Nó là con của mình mà nên tôi không trách gì đâu”. Nhiều khán giả bày tỏ rằng người cha không lên tiếng phản ứng gì về việc này là muốn cơn bão dư luận nguôi ngoai, nhưng đúng lúc nó đang lắng dần thì hà cớ gì Lệ Thi lại khuấy câu chuyện lên một lần nữa?

Xem những chương trình thực tế về ca hát hiện nay, dễ thấy dấu ấn về giọng hát của thí sinh (là nghệ sĩ hoặc những người nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhưng có khả năng ca hát) dường như lu mờ hẳn so với những câu chuyện đời thường, đặc biệt là chuyện đời tư những người thân của họ là các tên tuổi nghệ sĩ. Cũng từ sóng truyền hình, cái tên ca sĩ Hà My bỗng được chú ý hơn hẳn các thí sinh khác cùng dự thi sau khi cô tâm tình về người yêu cũ trong trong chương trình Tình bolero hoan ca trên THVL1. Tuy Hà My không tiết lộ danh tính người này, nhưng qua thông tin của giám khảo - nghệ sĩ Thanh Hằng, người mộ điệu không khó để “truy” ra người ấy chính là danh hài Hoài Linh, và tình yêu giữa Hà My và danh hài đã đến khi anh đang có vợ...

Nghệ sĩ “lo ngay ngáy”

Không thể phủ nhận các thông tin liên quan tới đời thường, đời tư của nghệ sĩ luôn có sức hút với công chúng hâm mộ, tuy nhiên việc khai thác các thông tin đó ở mức độ nào trong các chương trình truyền hình thực tế đang được các nghệ sĩ hết sức quan tâm.

Chia sẻ về vấn đề này, NSND Hồng Vân, người đã tham gia chấm thi một số chương trình truyền hình thực tế, nói: “Đôi khi người trong cuộc không cố ý nhưng những thông tin đời tư này được chương trình khai thác, hoặc có thể đó là kết quả của những cái bắt tay phía sau mà mình không biết được. Có lẽ, đó cũng là hệ quả của việc lâu nay khán giả đã quen được cung cấp những thông tin gây sốc, bên lề hơn là chú ý nội dung chuyên môn, nên nếu chỉ giới thiệu hay đề cập chuyện hát hò, điều hay điều tốt thì không được quan tâm bằng chuyện đời tư hay giật gân...”.





Một nghệ sĩ (xin được giấu tên) cho biết không ít đồng nghiệp đang "lo ngay ngáy" không biết bao giờ sẽ bị "lên sóng" sau khi xem một số chương trình truyền hình thực tế gần đây. Chị cho rằng ai cũng có những mối quan hệ trong quá khứ, và dù tốt hay xấu thì không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi mối quan hệ ấy được "tung" lên truyền hình bằng cách này hay cách khác. Đó chính là lý do gần đây chị từ chối nhiều lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế, dù là làm thí sinh hay giám khảo. "Trong những chia sẻ của người dự thi, có những nỗi đau thật sự nhưng cũng có một số người mượn đời tư ngày cũ để được chú ý… Dư luận thì người thương nói một kiểu, người ghét "đâm chọt" một cách, nhưng nói gì bây giờ cũng tội người trong cuộc", nữ nghệ sĩ bày tỏ. Nghệ sĩ Hồng Vân thì đặt ra hẳn nguyên tắc khi tham gia truyền hình thực tế: "Chỉ tập trung vào công việc chuyên môn, không đề cập tới bất kỳ vấn đề cá nhân nào, nhất là chuyện gia đình dù hiện tại hay quá khứ".

TS Ngô Xuân Điệp, Trưởng khoa Tâm lý học, Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, cho rằng có thể một số thí sinh có những đau buồn hay mâu thuẫn với người được đề cập. Tuy nhiên theo ông, không riêng nghệ sĩ mà ai cũng vậy, nếu có mâu thuẫn với người nào thì phải giải quyết với người đó, đối mặt với thực tế chứ nên không mượn chương trình hay dư luận xã hội để giãi bày, giải quyết. Và ông cũng cảnh báo: “Quyền giữ bí mật đời tư của cá nhân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, nên khi thông tin, hình ảnh của mình bị tiết lộ mà không xin phép, bị bêu xấu, bị hiểu sai, nghệ sĩ có thể kiện nếu họ muốn”.

