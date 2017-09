Theo đó, truyện Hoa cúc áo vẫn giữ nguyên tên và được chuyển thể sang thể loại truyện tranh minh họa khổ lớn (19 x 27 cm, 16 trang), bán với giá 9.500 đồng. Sách do Công ty cổ phần mỹ thuật và truyền thông trực thuộc NXB Giáo dục VN ấn hành với tên tác giả được thay bằng Thu Hương.



Hoa cúc áo nằm trong chùm truyện ngắn của tác giả Trần Đức Tiến (Hội VHNT Bà Rịa-Vũng Tàu) từng đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác thơ - truyện cho lứa tuổi mầm non (do NXB Giáo dục tổ chức năm 2005). Truyện thuộc thể loại đồng thoại, từng in ở một số sách báo, trong đó có cả sách của NXB Kim Đồng.

Sau phản ảnh của tác giả Trần Đức Tiến, đại diện Công ty cổ phần mỹ thuật và truyền thông, đã liên hệ với ông, xác nhận là đơn vị trực tiếp tổ chức biên tập, xuất bản cuốn truyện tranh Hoa cúc áo, tác giả Thu Hương chỉ sưu tầm và biên soạn (ở trang bìa lót có in dòng chữ “Dựa theo truyện cùng tên của Đức Tiến” và “Tranh: Nguyễn Kim Duẩn”).

Lời giải thích này theo tác giả là không thỏa đáng. Ông cho biết sẽ liên hệ với Trung tâm quyền tác giả văn học VN (nơi ông đã ký hợp đồng bảo hộ tác quyền) để ủy thác, làm việc về vấn đề vi phạm bản quyền trên.

Lucy Nguyễn