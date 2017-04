Tiểu thuyết phiêu lưu hành động giả tưởng Tuyệt đỉnh cổ vật của tác giả Nhung Hà do Nhà xuất bản Hà Nội xuất bản đã chính thức ra mắt độc giả vào chiều 10.4 tại TP.HCM.

Quyển tiểu thuyết đầu tay của cô cử nhân ngành Ngôn ngữ học Trường ĐHKHXH&NV (TP.HCM) có nhắc nhiều đến lịch sử, văn hóa, cổ ngữ Việt Nam. Toàn bộ câu chuyện là chuyến phiêu lưu kỳ thú đi tìm kho báu của nhân vật chính Hạnh Tiên cùng những người bạn sau khi cô tình cờ có được bức mật thư bằng chữ Việt cổ.

Trong cuốn tiểu thuyết dày hơn 600 trang có in nhiều chữ Việt cổ với sự biên tập, hiệu đính của ông Đỗ Văn Xuyền - nhà nghiên cứu chữ Việt cổ tại Việt Nam. Bản thân tác giả bày tỏ mong muốn tác phẩm này sẽ góp phần khơi dậy niềm đam mê về sử Việt với các tình tiết kết nối có dấu mốc lịch sử được cô tìm tòi, nghiên cứu trong thời gian dài.

“Tôi biết một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu, hành động, giả tưởng có nhắc nhiều đến lịch sử, văn hóa, cổ ngữ Việt Nam sẽ khó được độc giả quan tâm, nhất là sách được viết bởi một tác giả ra mắt sách lần đầu như tôi. Tuy nhiên, chúng ta đừng vì thế mà dừng bước, đánh mất những trải nghiệm suốt cuộc hành trình”, Nhung Hà bày tỏ.

Ý tưởng về cuốn tiểu thuyết Tuyệt đỉnh cổ vật được cô gái sinh năm 1986 “thai nghén” sau khi đọc hai cuốn sách Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia (Tạm dịch Địa đàng ở phương Đông: Lục địa chìm đắm của Đông Nam Á) của nhà nghiên cứu người Anh Stephen Oppenheimer, cùng với cuốn sách Cuộc hành trình đi tìm chữ Việt cổ của nhà nghiên cứu Đỗ Văn Xuyền.

Cũng theo nữ tác giả 8X, cô quyết định nghỉ việc ở một công ty truyền thông để tập trung viết xong tiểu thuyết này và kỳ vọng sách sẽ được chuyển ngữ để phát hành ở thị trường quốc tế trong thời gian tới. Hiện cuốn sách đã được tác giả xúc tiến thủ tục bày bán tại Singapore và trên mạng Amazon.

Mai Ngọc