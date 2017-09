Hàng nghìn trẻ tham gia clb mẫu nhí



Sau khi tham gia cuộc thi người mẫu nhí Junior Model International tại Ấn Độ, các người mẫu nhỏ tuổi VN sẽ tiếp tục có mặt trong hàng loạt cuộc thi quốc tế diễn ra cuối năm 2017 và đầu 2018: Prince & Princess International, Top Childs Of The Planet, LBMA, Little Miss World, Little Miss Universe, Little Miss & Mister Eurasia…

Tại Junior Model International (Người mẫu nhí quốc tế) 2017 diễn ra tháng 9 vừa qua, mẫu nhí VN đã gặt hái nhiều giải thưởng: Bảo Châu (14 tuổi) đoạt giải Miss teen cùng giải Siêu tài năng, Thí sinh được yêu thích nhất trên internet, Mái tóc đẹp nhất, Trang phục dạ hội đẹp nhất; Lê Hồng Sơn (8 tuổi) đoạt Á vương 1 Hoàng tử châu Á, Thí sinh phong cách nhất, Thí sinh ăn ảnh nhất; Bảo Anh (5 tuổi) nhận giải Công chúa châu Á, Thí sinh thân thiện, Thí sinh được khán giả yêu thích nhất… Người mẫu nhí Khánh Linh (6 tuổi) tại cuộc thi Prince & Princess International 2017 (tháng 7 vừa qua tại Thái Lan) từng đoạt Công chúa phong cách thời trang quốc tế.

Các người mẫu nhí khác từng đoạt giải tại Thái Lan còn có: Hữu Nhật giải Á vương, Nam vương Âu Á (Prince & Princess International 2017); Lê Huyền Vy (đoạt Công chúa ảnh thiếu nhi thế giới 2017); Quang Anh (giải Hoàng tử ảnh thế giới 2017)… Mẫu nhí Hà Thiên Trang từng lọt top 10 mẫu nhí thế giới lúc mới 7 tuổi do trang web topcools.com của Mỹ bình chọn…

Diễn viên - stylist Trịnh Tú Trung, người đưa đoàn người mẫu nhí VN đến Ấn Độ dự thi, cho biết: “Theo quy định của mỗi cuộc thi nhí quốc tế, thí sinh luôn đi kèm phụ huynh nên tôi thấy không việc gì phải lo”.

Hiện cả nước có hơn 1.000 trẻ đang tham gia các câu lạc bộ người mẫu nhí. Hoạt động đào tạo, huấn luyện người mẫu nhí nhộn nhịp nhất phải kể đến các trung tâm, đơn vị, công ty như: Ươm mầm tài năng (Hải Phòng), Người mẫu nhí Tây Đô (Cần Thơ); Baby model club (CLB Người mẫu nhí), BB Plus (Hà Nội); Xuan Lan's Academy (tại Hà Nội và TP.HCM)…; Riêng tại TP.HCM có: Pinkids House, CLB Siêu mẫu tí hon, Trung tâm Tây Nguyên Phim, CA3 Asia, Trung tâm đào tạo người mẫu Ruby, Khánh Thi Academy.

Luật chưa quy định

Nếu như luật "căng" quá, sẽ ảnh hưởng đến việc biểu diễn, giao lưu của một số tài năng. Còn buông lỏng quản lý thì không được vì thực tế có trẻ đang đi biểu diễn khá nhiều, là người tạo ra thu nhập chính của gia đình, có thể bị lạm dụng sức lao động. Ông Võ Trọng Nam - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Đi thi và giao lưu với người mẫu nhí quốc tế là nhu cầu chính đáng của các bé yêu thích hoạt động trình diễn thời trang, tuy nhiên hiện tại các em và các công ty chịu trách nhiệm đưa người mẫu nhí đi thi đang gặp lúng túng về thủ tục khi không được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép như người mẫu thành niên, do đó danh hiệu của các em cũng chưa được công nhận chính thức tại VN.

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT, TP.HCM, thừa nhận việc biểu diễn của nghệ sĩ nhí, trong đó có người mẫu nhí, hiện luật chưa quy định. “Nếu các bé chỉ tham gia biểu diễn theo phong trào thì không sao, còn nếu biểu diễn chuyên nghiệp, có doanh thu thì phải xem xét lại, dù được cha mẹ đồng ý và thay mặt ký kết hợp đồng. Nếu luật “căng” quá, sẽ ảnh hưởng đến việc biểu diễn, giao lưu của một số tài năng. Còn buông lỏng quản lý thì không được vì thực tế có trẻ đi biểu diễn nhiều, là người tạo ra thu nhập chính của gia đình, có thể bị lạm dụng sức lao động”.

Ông Phạm Đình Thắng - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết Cục sẽ xem xét lấy ý kiến và tổ chức hội thảo xoay quanh người mẫu nhí. “Từ trước đến nay trong Nghị định 79 quy định biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp và người mẫu chỉ áp dụng cho người mẫu trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và có quyền công dân. Trước đây, chúng ta cũng chưa đề cập đến khái niệm người mẫu nhí, nhưng bây giờ đã đến lúc cũng phải tính đến vấn đề này với việc đưa ra những quy định cho người mẫu nhí”, ông Thắng nói.

Dạ Ly