Những ngày này, nhóm Đình làng Việt tíu tít chuẩn bị cho một hoạt động mới: quay clip quảng bá các giá trị đình làng và áo dài cổ để phát vào dịp tết. Dự kiến sẽ có 50 người xuất hiện trong clip. “Năm nay, chúng tôi quay thêm hình ảnh quảng bá trang phục áo dài truyền thống của nam giới. Đại sứ Phạm Sanh Châu, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là người đã đề xuất ý tưởng và nhận đồng hành thực hiện clip này”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình, sáng lập viên của nhóm, nói.

Vừa trở về sau chuyến lưu diễn Hàn Quốc, ca sĩ Hàn Thái Tú khoe: “Khi diễn bên ấy, tôi mặc một chiếc áo dài nam và nhận được rất nhiều sự cổ vũ từ khán giả”. Ca sĩ Đức Tuấn thì yêu chuộng áo dài đường nét cổ truyền, ít họa tiết và khẳng định: “Tết này tôi sẽ mặc áo dài đi hát”.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng cũng dự đoán tết này tại TP.HCM, áo dài nam sẽ được mặc nhiều trên đường hoa Nguyễn Huệ. “Bản thân tôi cũng thường vận động mặc áo dài trong khối doanh nghiệp, trong các CLB doanh nhân Sài Gòn”, ông nói.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật nhiếp ảnh và triển lãm, Bộ VH-TT-DL, cho biết cá nhân ông thấy áo dài nam là một trang phục rất lịch thiệp. “Rào cản với mặc áo dài nam là rào cản nhận thức. Nhiều người vẫn ám ảnh rằng bộ áo dài nam xuất phát từ áo dài khăn đóng, quay lại với nó là quay lại thẩm mỹ phong kiến lạc hậu. Họ cũng lo nó không phù hợp đời sống năng động, nhưng tôi nghĩ chỉ mặc lễ tết thôi thì rất được, thoải mái và đẹp lịch sự”, ông nói.

Chọn truyền thống hay cách tân?

Trong lúc áo dài cách tân của nữ với vạt ngắn, tay ngắn hoặc không tay, mặc cùng quần tây, quần jeans, chất liệu đa dạng được giới nữ chào đón nồng nhiệt trong vòng 1 - 2 năm trở lại đây, thì đang có 2 luồng ý kiến về áo dài nam.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đông cho rằng những mẫu áo dài cách tân của nam khó mặc do bó sát ôm người, khó cho vận động và nhiều khi hơi cách tân quá đà, bỏ mất đặc trưng của áo dài Việt, khó phân biệt với áo của Trung Quốc và Ấn Độ. Theo ông Đông, “áo cổ 5 thân là đặc trưng của VN, trong khi áo của Trung Quốc và Ấn Độ đều là 6 thân. Áo có 5 thân là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu và thân con. Nên các mẫu áo may kiểu xưa sẽ vừa ý nghĩa, vừa dễ mặc”, ông chia sẻ. “Áo dài chuẩn cổ rất tiện, gọn không hề vướng víu; chất tơ tằm thì lại cực kỳ nhẹ và mát, mùa đông thì lại ấm”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đông cho biết.

Trong khi đó, không ít nhà thiết kế cổ súy cách tân áo dài nam cho phù hợp với cuộc sống hiện đại. Năm nay, họa sĩ Nguyễn Thu Hà, người chuyên phục trang cho các phim lịch sử, có hẳn một “cẩm nang” hướng dẫn cách chọn vải, may và mặc loại áo dài nam qua mạng xã hội. Theo đó, có tới 3 lớp áo khi mặc áo dài nam. Lớp mặc trong cùng là áo cánh hoặc áo bà ba, thường may màu trắng, vải mềm, cổ đứng hoặc cổ viền tròn, lớp này nên may 2 túi áo để cất điện thoại. Hai lớp còn lại gọi là áo dài cặp gồm 2 áo dài. Áo dài lót thường may màu trắng, nên chọn vải mềm, cổ đứng. Áo dài ngoài chọn màu sắc, chất liệu theo sở thích, nhu cầu cá nhân. “Cũng có thể mặc áo dài ngoài, bên trong mặc áo sơ mi, quần Âu, đi giày tây. Nhà văn Vũ Trọng Phụng thường mặc theo cách này”, bà Hà cho biết. Việc chọn vải cũng được bà Hà hướng dẫn: ngoài các loại vải truyền thống như the, đũi, đoạn, gấm, satin… còn có thể may áo dài bằng các loại vải công nghiệp rất phong phú. “Áo dài nam nên chọn các loại vải có độ dày, cứng cáp, khi mặc sẽ đứng áo hơn. Có thể chọn các loại vải tương tự như vải may đồ vest, quần Âu, lên áo trông lịch sự, sang trọng”, bà Hà chia sẻ.