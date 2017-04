Dí dỏm, tinh tế

Cách đây gần 10 năm, khi hãng phim Marvel xây dựng Vũ trụ điện ảnh Marvel với bộ phim Iron Man (2008), họ đã ấn định được cho riêng mình một phong cách đặc trưng. Đó chính là việc pha trộn những chi tiết hài hước, dí dỏm, thú vị vào trong câu chuyện và khiến cho tinh thần của những tác phẩm “sặc mùi súng đạn” trở nên dễ chịu, tươi vui hơn.

Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, có thể do đã “hết bài”, hoặc có thể do quá tập trung vào việc xây dựng những câu chuyện phức tạp với mối giao thoa của hằng hà sa số các nhân vật khác nhau, nên các bộ phim của Marvel đang ngày càng trở nên nhạt dần về mặt hài hước. Hai tác phẩm gần nhất là Doctor Strange và Captain America: Civil War thỉnh thoảng chỉ có một vài nhấn nhá thú vị, đáng yêu nhưng chưa đủ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trước đó, Ant-Man, bộ phim kết thúc giai đoạn hai của Vũ trụ điện ảnh Marvel, dù được ấn định là tác phẩm thiên về comedy (hài hước) nhưng vẫn dường như "chưa đủ đô" để làm khán giả phấn khích. Duy chỉ có Deadpool (2016), với kiểu hài bựa và câu chuyện nhân vật cá tính là làm được điều đó, nhưng rất tiếc dù cũng là phim của Marvel, nhưng tác phẩm này lại thuộc về series X-Men chứ không nằm trong Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Và sự xuất hiện của các vệ binh dải ngân hà trong Guardians of the Galaxy 2 đã phần nào mang tiếng cười dí dỏm đặc trưng trở lại cho Vũ trụ điện ảnh Marvel. Đạo diễn James Gunn và một dàn biên kịch đến gần… 10 người đã cùng nhau hợp tác thật hoàn hảo để làm ra một bộ phim có nhiều tình tiết nho nhỏ nhưng cực kỳ thú vị, khiến khán giả phải thỏa mãn bởi những tràng cười không dứt.

Nhờ vào việc có được những nhân vật hết sức đặc biệt cùng tạo hình cá tính, bộ phim này đã khiến khán giả bị cuốn vào. Cậu bé người cây Groot, anh chàng to con Drax, “chúa tể ngôi sao” Peter Quill, anh chàng “cáo chồn” Rocket, nữ nhân vật mới Mantis, hay cả nữ nhân vật lạnh lùng Gamora và cô em gái mới xuất hiện Nebula… cũng có thể là tâm điểm để chọc cười các khán giả. Trong đó, đặc biệt là Groot với những hành động kiểu trẻ con ngô nghê hay anh chàng Drax với kiểu nói chuyện “đâm sườn” rất thú vị sẽ là những nhân vật cứ khiến người xem tấm tắc mãi không thôi sau khi xem xong.

Nhìn chung, Guardians of the Galaxy 2 đã rất thành công khi mang lại cho khán giả tiếng cười, và chứng minh rằng Marvel vẫn còn rất nhiều sức sáng tạo và có thừa khả năng để tiếp tục cuốn hút khán giả bằng sự dí dỏm đặc trưng của mình. Từng tính cách, lời thoại đều được khắc họa một cách rất rõ ràng. Với phim siêu anh hùng gắn mác 13+ như Vệ binh dải ngân hà thì lời thoại bậy là không tránh khỏi. Dù khi được nhập về nước ta thoại cũng đã được lọc dịch một cách cẩn trọng nhưng tinh thần những câu bông đùa đó đã tạo ra một không khí hài hước và lôi cuốn một cách tự nhiên cho phim, không cần đến những tình tiết, tiểu xảo cầu kỳ nào.

Tuy nhiên, có lẽ cũng vì đôi khi hơi quá tập trung vào việc tạo ra sự hài hước, nên kịch bản của Guardians of the Galaxy 2 lại thiếu chiều sâu. Độ căng thẳng của các trận chiến, của những cuộc đọ súng đôi khi bị lơi đi và khiến người xem khó lòng cảm thấy hồi hộp hay lo sợ cho nhân vật, bởi họ biết thừa rằng “chỉ là vui thôi mà”. Và cũng vì quá nhiều tiếng cười, nên kể cả khi trong những giây phút đáng lẽ nên đau buồn và thương tiếc nhất, khán giả vẫn cứ thấy rằng mọi chuyện... nhẹ như không.

Đây có thể là khuyết điểm, nhưng cũng có thể là ưu điểm của Guardians of the Galaxy 2. Dù sao đi nữa thì bộ phim cũng khép lại trong sự xúc động sau những tràng cười bất tận. Sau một nhịp lắng xuống, và đằng sau tiếng cười vẫn còn đọng lại một chút gì đó tiếc nuối để người xem tiếp tục mong đợi ở phần sau. Và qua 2 phần, Marvel đã chứng tỏ được Guardians of the Galaxy chính là một trong những tuyến phim thú vị nhất mà Vũ trụ điện ảnh Marvel khai thác.

Tôn vinh các giá trị gia đình

Bỏ qua phần tiếng cười và những cuộc chiến bị lơi nhịp do sức ảnh hưởng từ sự hài hước, Guardians of the Galaxy 2 còn có một khía cạnh rất đáng chú ý, chính là việc khai thác tình cảm gia đình. Ngay từ đầu, khi trailer cho thấy nhân vật Peter Quill gặp được cha mình thì có lẽ người xem đã phần nào đoán được điều này. Mối quan hệ giữa Peter Quill và cha, mối quan hệ giữa Gamoera và cô em gái Nebula vừa xuất hiện, mối quan hệ giữa Peter Quill và Yondu, giữa Rocket và Groot, giữa Drax và những hồi ức về ngày xưa… tất cả đều tô đậm thông điệp về một gia đình. Và cuối cùng, khi tụ họp lại thành một nhóm, họ cũng luôn gọi nhau bằng hai tiếng gia đình rất đỗi thân thương và đầy tôn trọng.

Nhìn chung, Guardians of the Galaxy 2 không phải là một bộ phim cực kỳ xuất sắc hay quá đột phá về mặt ý tưởng, nhưng nó là một tác phẩm thành công khi kể được một câu chuyện chiến tranh ngoài dải ngân hà với phong cách dí dỏm cực kỳ hài hước mà vẫn lồng ghép được những giá trị nhân văn.

Điểm yếu của phim nằm ở chỗ có lẽ những khán giả mới chưa từng xem qua phần đầu hoặc các phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel sẽ khó lòng có thể nắm bắt kịp câu chuyện và tinh thần của nó. Phim có quá nhiều nhân vật với đất diễn được chia nhau từng giây một, tuy nhiên, đó là điều không thể tránh khỏi trong một tác phẩm mắt xích của một vũ trụ điện ảnh lớn. Dù sao đi nữa thì bộ phim này cũng đầy hứa hẹn sẽ thành công về doanh thu.

Tiêu Thiên

Ảnh: Marvel Studios