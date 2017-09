Gây xúc động lớn nhất trong tập 4 Bước nhảy ngàn cân phát sóng tối 24.9 là màn trình diễn của thí sinh Huỳnh Hòa và biên đạo Hải Anh. Trong nhạc phẩm Sóng lụa ven đô, cặp đôi đã diễn tả hình ảnh hai chị em say sưa trên cánh đồng lúa với những kỹ thuật khiêng mâm quả tinh tế.

Khép lại tiết mục này, cả MC Trấn Thành và giám khảo Việt Hương đều bật khóc vì không thể tin chàng trai gần 100kg này có thể biến đổi ngoạn mục trên sân khấu như vậy. Riêng giám khảo Việt Hương vô cùng xúc động khi biết Huỳnh Hòa mồ côi cả cha lẫn mẹ và gia cảnh rất khó khăn. Chị cũng mất mẹ nhưng may mắn là có chị hai thương yêu, chăm sóc. Vì thế, nữ giám khảo ước rằng Huỳnh Hòa cũng sẽ có được người chị yêu thương, chăm sóc như huấn luyện viên Hải Anh.

Đặc biệt, MC Trấn Thành còn tiết lộ rằng Huỳnh Hòa vừa nhận được tin mình bị mất việc do tham gia chương trình Bước nhảy ngàn cân vì ban đầu, anh không nghĩ mình được đi sâu đến như vậy. Mất đi công việc với mức lương hơn 4 triệu đồng/tháng là một gánh nặng đối với gia đình Huỳnh Hòa. Tuy nhiên, giám khảo Việt Hương đã bất ngờ tuyên bố sẽ chu cấp 5 triệu đồng/tháng cho Huỳnh Hòa đến khi nam thí sinh rời cuộc thi và tìm được việc mới.

Hành động của Việt Hương nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả. Nữ giám khảo cho biết cô mong Huỳnh Hòa hãy cố gắng hết sức để giảm cân thay đổi ngoại hình, giữ gìn sức khỏe. Giành được 7,7 điểm từ giám khảo và giảm được 2,4kg (từ 96,7kg xuống 94,3kg), Huỳnh Hòa có điểm tổng là 10,2 và lọt vào top 9 của chương trình.

Giành giải nhất tuần này là thí sinh bị người yêu bỏ Trà My. Trong ca khúc Độc huyền cầm, Trà My đã ''biến'' bạn nhảy Hà Lộc thành cây đàn bầu, nhẹ nhàng bê đỡ và nhào lộn. John Huy Trần nhận xét Trà My không còn "ngàn cân" mà uyển chuyển như nước, cùng các động tác kỹ thuật điêu luyện. Hai giám khảo Hồng Vân và Việt Hương không tiếc lời khen ngợi ý tưởng dàn dựng cùng thần thái sắc sảo của Trà My.

Ngát Ngọc

Ảnh: Lê Nhân