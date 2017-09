Mới đây, Hãng Reuters đã liên hệ Lê Thế Thắng đặt vấn đề về việc phát hành phim ngắn Vietnam from above II - Bản hòa tấu không trung qua hệ thống của hãng trên toàn thế giới. Tác giả cho biết hiện mọi thỏa thuận, trao đổi, chuyển giao nội dung phim với Reuters đã xong; phía Reuters sẽ thay đổi nhạc để phù hợp tiêu chí của họ (âm nhạc trong phim của Thắng là bản Becoming Human của Ryan Taubert, đã được Thắng mua bản quyền sử dụng).