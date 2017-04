Mới đây, khi bộ phim Lô tô ra mắt, khán giả rất ấn tượng với ca khúc Trò đùa của tạo hóa do Nguyễn Hồng Thuận sáng tác (Bùi Anh Tuấn thể hiện). Bài hát trở thành hit và được tìm kiếm lẫn cover nhiều trên các mạng xã hội hiện nay.

Theo Nguyễn Hồng Thuận, mỗi năm anh viết 4 - 5 bài cho phim điện ảnh. Một số phim nổi tiếng mà anh viết nhạc được nhiều người yêu thích là: Taxi em tên gì, Sứ mệnh trái tim, Bao giờ có yêu nhau, Biết chết liền, Gia sư nữ quái... Đó là chưa kể các ca khúc anh viết cho nhiều phim truyền hình mỗi năm như: Chuyện tình đảo ngọc, Lối sống sai lầm, Yêu từ thuở nào, Mai anh đào... Thuận chia sẻ: “Viết nhạc phim đỡ cực hơn viết các ca khúc bình thường vì theo cảm xúc câu chuyện có sẵn. Cuộc sống tôi hiện tại rất ổn. Tôi còn hợp tác cùng Bình Minh, Trương Ngọc Ánh mở chuỗi nhà hàng - giải trí tại TP.HCM”, Thuận cho biết. Theo thống kê từ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN (chi nhánh phía nam) thì: “Nguyễn Hồng Thuận đứng thứ 3 trong top 10 nhạc sĩ có thu nhập cao nhất năm 2016”. Tổng thu nhập mỗi năm từ nhạc phim và các ca khúc biểu diễn, phát hành album nhạc phim đã mang về cho anh con số bạc tỉ.

Vài năm gần đây, Trang Pháp được coi là “nữ hoàng nhạc phim” khi cô vừa sáng tác, vừa thể hiện một loạt ca khúc trong các bộ phim điện ảnh đình đám như Phiên bản khác, Xin đừng quay về, Gone gone gone (phim Scandal - Bí mật thảm đỏ); Như là mơ (phim Long ruồi); Chocolate (phim Âm mưu giày gót nhọn); Tốc độ (trong Tốc độ và đường cong); Giấu (phim Găng tay đỏ)... Ở mảng phim truyền hình, cô tạo ấn tượng qua các bài hát như: Giấc mơ vội tan (phim Có lẽ bởi vì yêu), Đến bên em (trong Ba đám cưới một đời chồng), Nếu chưa từng quen (trong Vợ tôi là số một), Tạm biệt anh (trong Tuổi thanh xuân 2), Quay lại (trong Zippo, mù tạt và em)... “Sau 6 năm chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống, nhờ sáng tác, biểu diễn nhạc phim mà cuộc sống của tôi ổn định. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của tôi”, Trang Pháp cho biết.

Tăng Nhật Tuệ cũng đang là nhạc sĩ trẻ được các đạo diễn “săn lùng” để đặt hàng cho nhạc phim sau khi anh nổi lên từ ca khúc cùng tên trong phim Em là bà nội của anh, Vũ điệu đường cong, Chít & Pi... Bộ phim đang được chờ đón Cô gái đến từ hôm qua cũng do anh đảm nhận phần nhạc phim. Một số nữ ca sĩ khác như Minh Thư, Ái Phương, Thủy Tiên... cũng có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc viết và biểu diễn nhạc phim.

Dạ Ly