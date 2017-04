Tại lễ họp báo ra mắt bộ phim The Fate of the Furious (tên gọi chính thức của phần 8 Fast & Furious) ở New York (Mỹ), ngôi sao hành động Vin Diesel đã dành phần lớn thời lượng của chương trình để tưởng nhớ và ghi nhận những cống hiến của Paul Walker, người đã qua đời trong một tai nạn xe hơi thảm khốc năm 2013. Vào lúc đó, anh đang quay dở tác phẩm Fast & Furious 7.



“Không có một giây, một phút hay một ngày nào khi thực hiện bộ phim mà chúng tôi thôi nhớ về người anh em Pablo (biệt danh của Paul Walker). Tôi cứ trăn trở mãi về việc làm thế nào để mang anh ấy vào phim, phải làm điều gì đó để khiến anh ấy tự hào. Với The fate of the Furious, tôi hi vọng anh tự hào về những gì chúng tôi đã làm. Sự thành công của bộ phim chính là những nỗ lực hơn 10 năm cống hiến mà chính Pablo đã đặt trọn vào”, Vin Diesel nghẹn ngào.

Không chỉ có Vin Diesel, nam diễn viên Chris "Ludacris" Bridges cũng dành những lời lẽ trân trọng nhất cho người đồng nghiệp xấu số: “Chúng tôi xin dành trọn tác phẩm mới nhất này để tri ân Paul. Và đây sẽ là tác phẩm hay nhất từng được thực hiện”.

Paul Walker là người đã đồng hành cùng Vin Diesel trong những tập đầu tiên của Fast & Furious với hình ảnh đặc vụ chìm Brian O'Connor nghĩa hiệp, có tài lái xe siêu hạng. Tuy nhiên, vai diễn này lại vận vào số phận ngoài đời của Paul Walker khi anh gặp phải một tai nạn giao thông thảm khốc năm 2013. Và không may mắn như trên phim, Paul Walker tử nạn tại chỗ.

Anh ra đi khi đang quay dở phần 7 của Fast & Furious. Quyết không để nhân vật Brian phải chịu số phận tương tự như Paul, Vin Diesel là các đồng nghiệp đã nhờ em trai Paul đóng thế và sử dụng một số kỹ xảo vi tính để tái tạo hình ảnh của anh trong nửa phần phim sau.

Do đó, The Fate of the Furious có một ý nghĩa quan trọng đối với ê-kíp làm phim bởi đây chính là tác phẩm đầu tiên được thực hiện mà hoàn toàn không có sự tham gia của Paul Walker.

Bên cạnh phần tưởng nhớ nam diễn viên xấu số, lễ ra mắt phim tại New York còn là cơ hội để các thành viên của Fast & Furious 8 làm rõ những mâu thuẫn nội bộ trong quá trình làm phim cách đây không lâu.

Tháng 8.2016, Dwayne “The Rock” Johnson lên mạng xã hội và than phiền về một đồng nghiệp có lối cư xử và làm việc rất thiếu chuyên nghiệp. Dù không chỉ đích danh nhưng nhiều người bắt đầu nhận ra nhân vật mà anh chàng này đang nói tới chính là Vin Diesel. Ít lâu sau, thông tin được xác nhận và hai ngôi sao hành động đã có buổi nói chuyện thẳng thắn về vấn đề trên.

Sau một thời gian căng thẳng, hiện mối quan hệ của Dawnye và Vin Diesel đã trở lại bình thường. Tại buổi họp báo, Dwayne “The Rock” Johnson cho biết: “Cuộc sống là vậy, mỗi người đều có những triết lý khác nhau và những điều khác nhau mà mình cho là đúng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể gạt nó qua một bên vì bộ phim. Tôi rất vui vì mọi người yêu thích tác phẩm”.

The Fate of the Furious được hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả không những kỹ xảo ngoạn mục mà còn là tác phẩm có nội dụng được đánh giá phức tạp nhất từ trước tới nay.

Phim có sự tham gia của Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Statham, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson và bổ sung vài gương mặt mới như vai phản diện của Charlize Theron, Scott Eastwood, Helen Mirren.

The Fate of the Furious dự kiến ra rạp từ ngày 14.4.

Thiên Minh