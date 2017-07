Xuất phát từ nhận xét dành cho Hồng Xuân và Cao Thùy Trang, cả hai người chịu trách nhiệm “cầm cân nảy mực” cho cuộc thi đã xảy ra nhiều tranh cãi.

Cô người mẫu cao nhất chương trình đã ngất xỉu trên phim trường ở thử thách quay video one shot (một cú máy) vì nhịn ăn giảm cân không khoa học. Chính điều này là “giọt nước tràn ly” làm cho giám khảo Nam Trung “phát điên” không chỉ với Hồng Xuân mà còn đối với những thí sinh liên tục ngất xỉu trước đó: “Tôi không muốn đây là chương trình Vietnam’s Next Top ngất xỉu, tôi quá mệt mỏi rồi”.

Anh còn quay sang mỉa mai: “Ngày hôm đó tôi mong có Võ Hoàng Yến cùng chia sẻ với tôi” bởi Hồng Xuân là học trò của siêu mẫu. Đồng thời, anh còn khẳng định: “Tôi biết rằng chúng tôi ở đây chẳng phải lấy đi giấc mơ nào đó” khi đáp lại lời Võ Hoàng Yến về chuyện “có những thứ trên đời này bất công lắm”.

Ngay sau đó, đến phần đánh giá Cao Thiên Trang. Khi nghe Nam Trung khen phần video one shot của Cao Thiên Trang, Võ Hoàng Yến lập tức phản đối và cho rằng chính Nam Trung mới là người thiên vị học trò mình chứ không phải cô.

Trong hậu trường, Võ Hoàng Yến phải nói thẳng với đàn anh: “Anh có thể cho em một chút tôn trọng được không?”. Giám khảo Nam Trung kiên nhẫn giải thích: “Đối với một người cá tính như anh, nếu như em không đủ tư cách ngồi ghế giám khảo thì đừng mong là bước chung vào cửa với anh chứ chưa nói đến chuyện ngồi chung ghế giám khảo”.

Người xem Vietnam’s Next Top Model 2017 không chỉ bất ngờ với mâu thuẫn của hai giám khảo mà còn ngỡ ngàng trước màn ném đồ, hất nước bạo lực của các thí sinh.

Ngay lúc mở đầu chương trình, trong ngôi nhà chung, sự đấu đá kinh khủng giữa "team sang" (Thùy Dương là thủ lĩnh mới) và "team ảo" (Nguyễn Hợp) đã khiến khán giả tranh cãi dữ dội về việc ai đúng ai sai. Mọi việc lên đến đỉnh điểm khi hai bên lao vào cả cuộc chiến tay chân bởi "team sang" vẫn vô tư sinh hoạt và không hề có ý định nhường lại căn phòng chiến thắng cho Nguyễn Hợp, là người giành chiến thắng ở cuối tập 3. Quá tức giận, Á quân Vietnam’s Next Top Model 2015 đã thẳng tay ném hết đồ đạc của team sang ra ngoài.

Nguyễn Hợp bị sáu cô gái team sang bủa vây, chửi bới và tạt nước thẳng vào mặt. Chứng kiến sự mất kiềm chế của Nguyễn Hợp và "team sang", ê-kíp sản xuất buộc phải can thiệp và làm dịu lại tình hình “căng như dây đàn” trước khi đẩy sự việc đi quá xa.

Bên cạnh những câu chuyện xung đột, ở tập 4, các thí sinh cũng phải vất vả trải qua hai thử thách. Đầu tiên họ hợp tác theo cặp để ''Mix and match'' phối hợp cùng với quay video trong vai trò KOLs (Key Opinion Leader) cho một thương hiệu thời trang. Kim Dung lần đầu tiên được ban giám khảo xướng tên ở cương vị người chiến thắng và đem về cho mình một hợp đồng làm việc giá trị.

Hồng Xuân là thí sinh có phần thể hiện vô cùng tệ hại khi liên tục mắc phải những lỗi cấm kỵ trong vai trò KOLs khi thông điệp của bộ trang phục cùng với tên thương hiệu bị cô đọc sai. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Hồng Xuân rơi vào top nguy hiểm trong phần đánh giá và loại.

Cuộc đua của 12 cô gái trong tập 4 còn có thêm một thử thách không kém về độ khó và thú vị. Những chân dài xinh đẹp trở thành những “vũ công bất đắc dĩ” trong thử thách quay video one shot. Và nhờ chiến thắng trong thử thách này, Kikki Lê đã chính thức thay Nguyễn Hợp lên làm thủ lĩnh nhà chung.

Riêng Hồng Xuân, việc tỏ ra đuối sức và thụt lùi trong hai thử thách đã làm cô khép lại hành trình đi tìm giấc mơ quán quân của mình tại mùa giải Vietnam’s Next Top Model All Stars. Cô là thí sinh bị loại duy nhất trong tập 4 Vietnam’s Next Top Model.

Đông Hoa