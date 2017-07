Vừa qua, kênh chia sẻ video trực tuyến lớn nhất hành tinh vừa chứng kiến một cuộc soán ngôi ngoạn mục khi bài hát See you again chính thức vượt qua Gangnam Style để trở thành ca khúc có lượt xem nhiều nhất YouTube. Được biết, bài hát của Psy đã độc chiếm vị trí này gần 5 năm trời, từ tháng 11.2012.



Với lượt xem gần 2,9 tỉ lượt (tính đến thời điểm hiện tại), sau hai năm ra mắt See you again đã ghi dấu ấn sâu đậm không chỉ trong lòng các tín đồ của bộ phim Fast & Furious 7 nói riêng mà còn cho cả những người yêu âm nhạc trên thế giới vì ca từ ý nghĩa, giai điệu bắt tai và đặc biệt là gắn liền với câu chuyện tình bạn giữa hai ngôi sao Vin Diesel và Paul Walker.

Hiện tại, top 5 ca MV có lượt xem nhiều nhất trên YouTube bao gồm See you again (Charlie Puth và Wiz Khalifa), Gangnam Style (Psy), Sorry (Justin Bieber), Uptown Funk (Mark Ronson và Bruno Mars), Despacito (Luis Fonsi và Daddy Yankee). Trong đó, chỉ có duy nhất Despacito là được ra mắt vào năm 2017.

Theo dự đoán của giới truyền thông, trong thời gian tới, bảng xếp hạng này sẽ có nhiều sự xáo trộn bởi phong độ ổn định của "siêu hit" tiếng Tây Ban Nha. Không những vậy, đây là bài hát được cho là sẽ “đe dọa” trực tiếp đến ngôi vương của See you again. Bởi nếu như Gangnam Style mất 5 năm, See you again mất 2 năm thì Despacito, tác phẩm phát hành vào đầu năm nay chỉ tốn sáu tháng để đạt được lượt xem 2,3 tỉ. Hiện tại, MV đang cận kề mức 2,5 tỉ lượt xem và con số này không ngừng tăng lên.

Despacito là ca khúc của hai nghệ sĩ đến từ Puerto Rico là Luis Fonsi và Daddy Yankee. Bài hát có giai điệu vô cùng bắt tai, mang đậm âm hưởng Latin này nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng nhạc thế giới.

Nắm bắt thị hiếu của khán giả, tháng 4.2017 hai chàng ca sĩ tiếp tục bắt tay với giọng ca đình đám Justin Bieber để thực hiện bản remix của ca khúc siêu “hot” này. Nhiều người cho rằng bản phối này đúng là có sôi động hơn nhưng không thể vượt qua “cái bóng” của bài gốc - một trong những ca khúc nhạc Latin có lượng tiêu thụ lớn nhất mọi thời đại. Tờ The Guardian cho rằng đầy là bài hát xé tan rào cản ngôn ngữ và là ca khúc mùa hè tuyệt vời nhất năm 2017.

Không chỉ mang về danh tiếng cho bộ đôi Luis Fonsi và Daddy Yankee, Despacito còn giúp cho ngành du lịch Puerto Rico “ăn nên làm ra” nhờ những thước phim vô cùng mãn nhãn trong MV. Theo ước tính của tờ thời báo Un Nuevo Dia, từ khi ca khúc được phát hành, lượng du khách đổ về nước này đã tăng 45% so với cùng kì năm ngoái. Nguyên nhân là do sự hiếu kì về nơi sinh sống của hai nghệ sĩ, bên cạnh đó nhiều người thừa nhận họ bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của bãi biển Puerto Rico trong MV nên tò mò muốn khám phá.

tin liên quan 'Gangnam Style' bị nhạc phim 'Fast & Furious' giật danh hiệu MV view khủng nhất YouTube Giành ngôi vương gần 5 năm, Gangnam Style của Psy cuối cùng đã bị ca khúc See You Again của Wiz Khalifa và Charlie Puth vượt mặt trên bảng xếp hạng của YouTube, theo BBC ngày 11.7.



Thiên Minh