* Ca nhạc, điện ảnh và kịch



Nhạc xuân

Ca sĩ Tim - Trương Quỳnh Anh vừa ra mắt MV mừng xuân Tết Nguyên đán (sáng tác Phương Uyên) với hình ảnh ông bà già mong ngóng con về tết. Để có một MV khác lạ này, ca sĩ vốn... rất sợ xấu Trương Quỳnh Anh đã mất hơn 6 giờ hóa trang thành... bà già. Cùng tâm trạng hát về mùa xuân, top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 - Hoa khôi Nam Em hiện đang được yêu mến với bài hát xuân quá nổi tiếng Cánh thiệp đầu xuân. Bài hát sẽ được cô dành biểu diễn trong dịp tết năm nay. Trong album Bài ca tết cho em mới nhất mà ca sĩ Đan Trường “chủ xị” có phần song ca cùng ca sĩ trẻ Trung Quang (bài Mừng tuổi mẹ) làm các fan thích thú. Đây là lần đầu Trung Quang song ca với đàn anh trong một album chuyên về xuân. Đôi song ca Trần Hữu Tuấn - Bùi Thị Thúy từng gây bão trong cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca cũng ra mắt lần đầu trong album xuân Bài ca tết cho em qua ca khúc Thuyền hoa.

Album Xuân tình yêu của ca sĩ Đức Tuấn với 16 ca khúc nổi tiếng nhất về xuân như: Hoa xuân, Thành phố mùa xuân, Lời tỏ tình của mùa xuân, Tình tự mùa xuân, Mùa xuân ơi anh đã về, Mùa xuân trên đỉnh bình yên, Ly rượu mừng... đáng để được nghe trong mùa xuân này. Các ca sĩ khác cũng chọn thời điểm gần tết để ra sản phẩm như một cách chào đón mùa xuân như: Ái Phương (single Sớm xuân), Vy Oanh (single Xuân đẹp làm sao), Thiều Bảo Trang (MV Chúc mừng năm mới), Văn Mai Hương (album Khát khao), Trường Tam (MV Hãy quên anh), Tố Ny (album Tết VN), Dương Ngọc Thái (album Mẹ)... Đặc biệt, MV Hà Nội 12 mùa hoa của nhà thiết kế Thuận Việt với 12 loài hoa đại diện cho 12 tháng trong năm cùng sự góp mặt của 12 hoa hậu, á hậu, hoa khôi, á khôi nổi tiếng VN như một món quà xuân mới lạ cho mọi người.

Phim Việt chiếu tết

5 bộ phim Việt ra rạp vào mùa tết này là Chạy đi rồi tính, Rừng xanh kỳ lạ truyện, Nàng tiên có năm nhà, Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh kungfu, Bạn gái tôi là sếp. Chạy đi rồi tính với sự tham gia của các diễn viên: Việt Hương, Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9X, Duy Khánh... đã chiếu vào dịp Tết dương lịch và sẽ kéo dài đến Tết âm lịch. Lần đầu tiên đảm nhận vai trò đạo diễn phim giả tưởng - hài - hành động Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh kungfu, diễn viên gạo cội Hoàng Phúc đã không ngại chi số tiền lớn để mời nam diễn viên Andy Long - được xem là hậu bối của ngôi sao Thành Long, từng đóng chung phim với Thành Long về VN tham gia bộ phim của mình. Công ty Sóng Vàng - đơn vị thắng lớn mỗi dịp tết bằng những phim hài “bình dân” năm nay cũng quyết định đầu tư cao cho phim Rừng xanh kỳ lạ truyện và diễn viên Khương Ngọc đã đạo diễn bộ phim này với vai chính là danh hài Hoài Linh. Nàng tiên có năm nhà được xem là ăn theo phim tết Nhà có năm nàng tiên cũng do chính NSND Trần Ngọc Giàu đạo diễn nhưng kịch bản có nội dung hoàn toàn mới với những nhân vật mới, có sự tham gia của Hoài Linh, Chí Tài, Huy Khánh, Minh Luân, Hiếu Hiền, Tấn Beo, Phi Nhung, Khả Ngân… Sau thành công Em là bà nội của anh, Miu Lê quay trở lại làm “bà sếp” của người mình yêu (Đỗ An đóng) trong phim Bạn gái tôi là sếp của đạo diễn Hàm Trần. Tình huống càng éo le gấp bội khi cặp đôi trở thành địch thủ chạy đua tìm lại món tiền đã mất, người này thắng thì người kia sẽ mất việc. Phim còn có sự tham gia của Lê Khánh, Hoàng Phi, Huyme, Tuấn Khải...

Kịch tết

Tại TP.HCM, Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ ra mắt 3 vở: Chúng ta thuộc về nhau (đạo diễn: Quang Huy, tác giả: Bùi Quốc Bảo), Mẹ chồng rắc rối (đạo diễn: Ngọc Hùng, tác giả: Nguyễn Thu Phương) và Hồn anh xác em (đạo diễn: Ngọc Hùng, tác giả: Bảo Ngọc), với sự tham gia của các gương mặt trẻ đang ăn khách hiện nay: Thu Trang, Tiến Luật, Quang Tuấn, Hoàng Phi, Anh Tú, Puka, Diệu Nhi… Trong khi đó, Idecaf, một trong những sân khấu với những tên tuổi gạo cội, được yêu thích: NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu, Mỹ Duyên, Đại Nghĩa, Lê Khánh, Đình Toàn… năm nay sẽ trình làng 4 tác phẩm: Chúng ta là gia đình, Sắc màu (đạo diễn: Hùng Lâm), Đời bỗng dưng yêu (đạo diễn: Vũ Minh), Yêu đi thôi (được dựng lại từ kịch bản cũ, đạo diễn: Tuấn Khôi).

Một vở diễn được trông đợi khác là Mơ trăng bóng nước (đạo diễn: NSƯT Thành Hội) của Sân khấu Hoàng Thái Thanh. Đây là tác phẩm được Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thị Minh Ngọc chuyển thể từ truyện ngắn Tình lơ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ngoài ra, khán giả cũng có nhiều sự lựa chọn khác khi đến với Sân khấu Hồng Hạc với 2 vở Ngộ nhận (đạo diễn: Tây Phong) và I am đàn bà (đạo diễn: Hạnh Thúy); Sân khấu kịch Phú Nhuận với Ám ảnh kinh hoàng (đạo diễn: Vũ Xuân Trang); Nhà hát kịch TP.HCM có Nàng xuân đại náo (đạo diễn: Lê Diễn); Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi có đến 4 vở với màu sắc từ cổ trang: Lọ lem công chúa, Chàng với thiếp đến hiện đại: Hoa hậu ao làng, Phim trường đại chiến.

* Hà Nội

Chương trình Gala cười 2017, quy tụ dàn diễn viên nam - bắc: Công Lý, Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Thúy Nga, Hoàng Sơn, Hoàng Linh, Xuân Nghi, Quỳnh Vy, Sơn Hải… Các nghệ sĩ mang đến các tiểu phẩm Cướp trên giàn mướp, Ông Tơ bà Nguyệt, Món nợ khó đòi, Bác thằng bần gặp thần lưu linh và hóa thân thành các nhóm nhạc nổi tiếng Boney M, Modern Talking. Chương trình được phát sóng trên kênh VTV3 vào 29.1 (mùng 2 tết).

Vở hài kịch Táo cười đón xuân do tác giả Huệ Ninh viết kịch bản, NSƯT Chí Trung làm đạo diễn, bắt đầu với tình huống nhà Táo bị mất bản báo cáo trước buổi chầu trời, phải triệu ba thần cai quản ba vùng bắc, trung, nam lên làm lại. Qua đó, khán giả thấy được những gì đã xảy trong đời sống, xã hội suốt một năm qua, với nhiều câu chuyện bi, hài. Tiếng cười được tạo ra không để khích bác mà để mọi người cùng ngẫm nghĩ. Vở hài kịch Táo cười đón xuân có sự tham gia của các nghệ sĩ Đức Khuê, Anh Tuấn, Thanh Dương… công diễn vào lúc 20 giờ ngày 3, 4 và 5.2 (mùng 7, 8, 9 tết) tại Nhà hát Tuổi Trẻ.

Chương trình ca nhạc - hài kịch Năm con kê cười cho nó phê với sự tham gia của các nghệ sĩ Chí Trung, Ngọc Huyền, Quốc Khánh, Vân Dung, Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long, Chiến Thắng, Công Lý, ca sĩ Minh Quân, Mỹ Dung… diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 4.2 (mùng 8 tết) tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô.

Từ ngày 19.1 - 12.2, chương trình Tết Việt trong không gian phố cổ Hà Nội được tổ chức với các hoạt động: triển lãm ba dòng tranh dân gian Hàng Trống, Kim Hoàng, Đông Hồ tại đình Kim Ngân; triển lãm tranh tết xưa và trải nghiệm không gian đón tết của một gia đình Hà Nội xưa ở Ngôi nhà di sản. Tại Trung tâm thông tin di sản phố cổ diễn ra trình diễn thư pháp, vẽ tranh, trưng bày ứng dụng sản phẩm mỹ thuật truyền thống. Không gian đón tết xưa trong ngôi nhà truyền thống đồng bằng Bắc bộ được tái hiện lại tại Trung tâm giao lưu phố cổ Hà Nội. Bên cạnh đó, ban quản lý phố cổ sẽ tổ chức biểu diễn âm nhạc truyền thống tại đình Kim Ngân, đình Đồng Lạc, Trung tâm di sản phố cổ, hội quán Phúc Kiến từ 20 - 22 giờ, các ngày từ 29.1 - 1.2 (mùng 2 - mùng 5 tết).

* TP.HCM

Chương trình dâng hương Quốc tổ Hùng Vương và Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (Q.9) diễn ra từ 17 giờ 30 ngày 27.1 (30 tháng chạp) đến 2 giờ ngày 28.1 (rạng sáng mùng 1 tết). Cũng tại đây còn có Chợ hoa ngày tết từ 21 - 26.1; Lễ hội trò chơi dân gian: ném lon, đi cầu khỉ, ném bi, kho báu Bắc cực, ông Địa vui tết, ô ăn quan… từ 17 giờ 30 đến 21 giờ ngày 27.1 (30 tháng chạp); Chương trình ca múa nhạc Mừng xuân Đinh Dậu 2017 với sự góp mặt của nhiều nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng TP.HCM, chương trình biểu diễn võ thuật và nghệ thuật lân sư rồng do CLB vovinam Phù Đổng phục vụ, diễn ra từ 22 - 23 giờ ngày 27.1 (30 tháng chạp).

Đường hoa Nguyễn Huệ từ 25.1 (28 tháng chạp) đến 31.1 (mùng 4 tết) trên đường Nguyễn Huệ, Q.1. Lễ hội Đường sách Tết Đinh Dậu 2017 từ 25 - 31.1 tại trục đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (Q.1). Hội hoa xuân TP.HCM tổ chức từ 18 giờ ngày 22.1 (25 tháng chạp) đến 4.2 (mùng 8 tết) tại công viên Tao Đàn…

Đường sách xuân 2017 diễn ra từ ngày 20.1 (23 tháng chạp) đến 2.2 (mùng 6 tết) tại Đường sách TP.HCM (Đường Nguyễn Văn Bình, Q.1) với 22 gian hàng sản phẩm văn hóa phục vụ tết: sách quốc văn, ngoại văn, băng đĩa, vật phẩm trang trí tết, thiệp, bao lì xì, lịch… Nhiều sự kiện sẽ liên tục diễn ra tại Đường sách xuân 2017 như: nhà văn Nhật Chiêu trò chuyện về văn hóa của người Việt khi uống trà lấy việc đàm đạo là chính (19 giờ ngày 26.1, tức 29 tháng chạp), chương trình Nhạc cổ truyền VN do nhóm nhạc của nghệ nhân Viên Trân thực hiện (19 giờ ngày 28.1, tức mùng 1 tết), chương trình Bói Kiều và bình Kiều (17 giờ ngày 29.1 -mùng 2 tết), chương trình Nhạc cổ truyền VN (19 giờ ngày 30.1 -mùng 3 tết)…

* Các tỉnh thành khác

Huế: Lễ dâng hương và các hoạt động kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa tại khu tưởng niệm anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ ở di tích Núi Bân (P.An Tây, TP.Huế) ngày 1.2 (mùng 5 tết). Chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại Sân khấu quảng trường Ngọ Môn bắt đầu từ 20 giờ 30 ngày 27.1 (30 tháng chạp). Sân khấu Bia Quốc học Huế diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa vào lúc 19 giờ ngày 27.1 (30 tháng chạp), ca Huế đặc biệt lúc 19 giờ ngày 28.1 (mùng 1 tết), ca múa nhạc tổng hợp lúc 19 giờ ngày 29.1 (mùng 2 tết).

Đà Nẵng: Từ tối 27.1 (30 tháng chạp) đến 31.1 (mùng 4 tết) diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân và du khách tại khu vực công viên cầu Rồng, đường Bạch Đằng, Cung văn hóa Lao động và bờ đông cầu sông Hàn. Tại công viên châu Á, có sự kiện giới thiệu tàu lượn siêu tốc lần đầu tiên có mặt tại VN.

Hội An: Lễ hội ánh sáng Sắc màu Hội An được tổ chức, kéo dài từ ngày 27.1 đến 5.2 (30 tháng chạp đến mùng 9 tết). Ngoài ra, còn có chương trình nghệ thuật Hội An đón giao thừa Đinh Dậu diễn ra từ 23 giờ ngày 27.1 (30 tháng chạp) tại quảng trường sông Hoài, với phần diễu hành sắc bùa chúc xuân, dán “Xuân liên” (biểu tượng của may mắn, tiền tài) cho du khách và các hộ gia đình trong khu phố cổ.

Quảng Ngãi: Vườn hoa Ba Tơ được trang trí theo chủ đề “TP.Quảng Ngãi - Bình minh hội tụ, vươn đến tương lai”, gồm 20 tiểu cảnh trải dài trên diện tích khoảng 1 ha, được trang trí 30.000 giỏ hoa các loại kết hợp ánh sáng điện. TP.Quảng Ngãi còn tổ chức chương trình nghệ thuật Chào xuân Đinh Dậu 2017 tại quảng trường nằm trên đường Phạm Văn Đồng vào đêm 27.1 (30 tháng chạp) và hội thi đua thuyền truyền thống tại xã Tịnh Long vào ngày 1 - 2.2 (mùng 5 - 6 tết).

Bình Định: Tổ chức lễ hội du lịch xuân Đinh Dậu 2017 với biểu tượng linh vật là cặp gà cao 5,5 m ngay giữa trung tâm quảng trường. Chương trình sẽ được khai mạc lúc 19 giờ ngày 25.1 (28 tháng chạp) với nội dung: Tài lộc đầu năm, sắc xuân đầu năm, Quy Nhơn biển nhớ. Đêm giao thừa (27.1), UBND TP.Quy Nhơn tổ chức chương trình dạ hội mừng Đảng, mừng xuân đón giao thừa tại quảng trường trung tâm đường Nguyễn Tất Thành với các tiết mục ca múa nhạc, võ thuật, múa lân... Ngày 31.1 (mùng 4 tết) tổ chức lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa...

Gia Lai: Quảng trường Đại Đoàn Kết ở trung tâm TP.Pleiku được trang trí hứa hẹn là điểm đến lý thú đối với du khách. Nhà hát Ca múa nhạc Đam San có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng xuân mới vào thời khắc giao thừa. Công viên văn hóa Đồng Xanh (TP.Pleiku) có nhiều tiết mục xiếc và ca nhạc của các đoàn biểu diễn từ Phú Yên, TP.HCM. Tại TX.An Khê, tổ chức lễ hội kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vào ngày 31.1 (mùng 4 tết).

Phú Yên: Khai trương đường hoa xuân vào lúc 19 giờ ngày 26.1 (29 tháng chạp) tại khu đất phía tây đường Hùng Vương và Điện Biên Phủ. Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 27.1 (30 tháng chạp) tại quảng trường 1 Tháng 4, TP.Tuy Hòa... Ngày 1.2 (mùng 5 tết), tỉnh Phú Yên tổ chức hội thi Người đan lưới giỏi lần 9 và các môn thể thao: kéo co dưới nước, đua thuyền rồng...

Nha Trang: Tại quảng trường 2 Tháng 4 có biểu diễn lân sư rồng (29.1 - mùng 2 tết), thi đấu cờ người (từ 29 - 31.1 tức mùng 2 đến mùng 4 tết) cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật. Tại công viên Tuệ Tĩnh, từ ngày 28.1 - 5.2 (mùng 1 đến mùng 9 tết) diễn ra nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố. Từ 28.1 - 2.2 (mùng 1 đến mùng 6 tết) tại di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc, triển lãm ảnh...

Ninh Thuận: Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới vào đêm giao thừa diễn ra vào lúc 20 giờ tại quảng trường 16 Tháng 4, TP.Phan Rang-Tháp Chàm. Từ ngày 22 - 31.1 (25 tháng chạp đến mùng 4 tết), cũng tại khu vực này diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố bắt đầu từ 20 - 22 giờ. Vườn hoa xuân Đinh Dậu 2017 khai mạc vào 18 giờ ngày 22.1 (25 tháng chạp) tại khu vực Bảo tàng Ninh Thuận. Ngoài ra, tại Trung tâm văn hóa Ninh Thuận còn có các hoạt động: đêm chung kết Liên hoan Tiếng hát mùa xuân; biểu diễn lân sư rồng chào năm mới; thi đấu cờ người... diễn ra từ 22 - 31.1 (25 tháng chạp đến mùng 4 tết).

Đà Lạt: Trong những ngày xuân tại Vườn hoa Đà Lạt diễn ra Hội hoa xuân Đinh Dậu 2017. Từ 19 giờ 30 đến 23 giờ ngày 27.1 (30 tháng chạp) tại quảng trường Lâm Viên diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa. Trong các đêm từ 28.1 - 2.2 (mùng 1 đến mùng 6 tết) tại quảng trường Lâm Viên diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng xuân mới.

Tại khu công viên văn hóa đô thị Đà Lạt (Golf Valley), từ 27.1 (30 tháng chạp) đến 4.2 (mùng 8 tết) diễn ra Hội Tết Đinh Dậu với 100 gian hàng, trong đó có các trò chơi dân gian, trò chơi dành cho thiếu nhi...

Đồng Nai: Hội hoa xuân diễn ra tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh từ ngày 20 - 27.1 (23 - 30 tháng chạp). Tại Văn Miếu Trấn Biên (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) vào sáng 30.1 (mùng 3 tết) diễn ra lễ Tết thầy. Khu du lịch Bửu Long (P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) năm nay có các cánh đồng hoa dạ yên thảo, hoa nữ hoàng xanh, đồi hướng dương với số lượng trên 50.000 cây, thỏa sức du ngoạn, ngắm hoa và chụp ảnh của du khách.

Tây Ninh: Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tối 31.1 (mùng 4 tết) diễn ra lễ khai mạc Hội xuân núi Bà Đen Đinh Dậu 2017, diễn ra đến hết ngày 25.2 với hàng loạt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian. Cũng tại núi Bà Đen, lễ hội dân gian Vía bà Linh Sơn Thánh Mẫu diễn ra vào 4.2 (mùng 8 tết).

Bình Dương: Hội hoa xuân, báo xuân tổ chức từ ngày 26.1 -2.2 (29 tháng chạp đến mùng 6 tết) tại Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh. Chương trình ca nhạc tạp kỹ tại trung tâm thành phố mới Bình Dương vào các buổi tối từ 27.1 - 31.1 (30 tháng chạp đến mùng 4 tết). Đường hoa xuân ở khu vực thành phố mới Bình Dương tổ chức từ ngày 26.1 - 2.2 (29 tháng chạp đến mùng 6 tết), Đêm hội mừng xuân (đêm giao thừa). Khu du lịch Thủy Châu (P.Bình Thắng, TX.Dĩ An, Bình Dương) mở cửa phục vụ khách từ ngày 29.1 (mùng 2 tết).

Cần Thơ: “Đường hoa nghệ thuật” tổ chức trên tuyến 2 chiều Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (P.Tân An, Q.Ninh Kiều) từ 24.1- 2.2 (27 tháng chạp đến mùng 6 tết) với sự góp mặt của 30.000 giỏ hoa thuộc nhiều chủng loại.

Cao Lãnh (Đồng Tháp): Tổ chức đêm giao thừa mừng 10 năm thành lập TP.Cao Lãnh, du khách và người dân vui chơi tại các con đường hoa... UBND TP.Cao Lãnh tổ chức các chương trình vui xuân như đá gà, đá chim nghệ thuật, đờn ca tài tử trên sông Cao Lãnh.

Vĩnh Long: Các hoạt động lễ hội xuân Đinh Dậu 2017 khá phong phú, như: cờ người diễn ra ngày 24.1 (27 tháng chạp) tại quảng trường TP.Vĩnh Long; Triển lãm - Hội thi sinh vật cảnh 23 - 26.1 (26 - 29 tháng chạp) tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long); Lễ hội đón giao thừa và kết hợp tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu (tại quảng trường TP.Vĩnh Long); Hội thao lễ hội Lăng Ông Thống chế điều bát và giao lưu thể dục dưỡng sinh vào 30 - 31.1 (mùng 3 - 4 tết) tại Lăng Ông Thống chế điều bát Nguyễn Văn Tồn - TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn; Giao lưu đờn ca tài tử - cải lương từ 31.1 đến 1.2 (mùng 4 - 5 tết) tại Trung tâm văn hóa tỉnh Vĩnh Long)...

Bến Tre: Hội xuân được triển khai trong toàn tỉnh từ ngày 26.1 - 1.2 (29 tháng chạp đến mùng 5 tết). Ngoài ra, còn có một chương trình văn nghệ đón giao thừa được tổ chức tại công viên Hoàng Lam (P.7, TP.Bến Tre) trong thời gian từ 22 giờ 45 ngày 27.1 đến 0 giờ 15 ngày 28.1 (đêm 30 tháng chạp đến rạng sáng mùng 1 tết). Chương trình ngoài phần ca múa nhạc, còn có các tiết mục biểu diễn trống hội, múa lân...

Bộ phim Moskva - Mùa thay lá xoay quanh câu chuyện tình yêu, tình bạn và cuộc sống của cộng đồng người Việt tại nước ngoài. Các tập phim được quay hoàn toàn tại Nga với những khung cảnh trữ tình của mùa thu. Phim do NSƯT Trọng Trinh đạo diễn, có sự góp mặt của dàn diễn viên Hồng Đăng, Hồng Diễm, Việt Anh, Phương Anh... chiếu vào lúc 20 giờ trên kênh VTV1 các ngày 29, 30, 31.1 và 1.2 (tức mùng 2, 3, 4, 5 tết).

