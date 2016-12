Danh sách những diễn viên ăn khách nhất năm 2016: 1. Scarlett Johansson: 1,2 tỉ USD (Captain America: Civil War và Hail, Caesar!) 2. Chris Evans: 1,15 tỉ USD (Captain America: Civil War) 3. Robert Downey Jr.: 1,15 tỉ USD (Captain America: Civil War) 4. Margot Robbie: 1,1 tỉ USD (Suicide Squad, Whiskey Tango Foxtrot và The Legend of Tarzan) 5. Amy Adams: 1,04 tỉ USD (Batman v Superman: Dawn of Justice và Arrival) 6. Ben Affleck: 1,02 tỉ USD (Batman v Superman: Dawn of Justice và The Accountant) 7. Henry Cavill: 870 triệu USD (Batman v Superman: Dawn of Justice) 8. Ryan Reynold: 820 triệu USD (Deadpool) 9. Felicity Jones: 805 triệu USD (Rogue One: A Star Wars Story, Inferno và A Monster Calls) 10. Will Smith: 775 triệu (Suicide Squad và Collateral Beauty)