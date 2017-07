Bộ phim Lord of the Rings (Chúa tể của những chiếc nhẫn) và The Hobbit (Người Hobbit) do hãng New Line (Warner Bros.) sản xuất, đạo diễn bởi Peter Jackson, dựa theo các tác phẩm của J.R.R. Tolkien đã thành công vang dội. Không chỉ kiếm được một khoản tiền lời khổng lồ mà còn giới thiệu đến thế hệ fan hâm mộ mới những câu chuyện ly kỳ ở Trung giới.

Bộ ba Lord of the Rings cũng là bước đột phá cho thể loại phim giả tưởng. Phần cuối cùng, The Return of the King, đã giành được 11 giải thưởng Oscar, trong đó có cả Phim hay nhất. Cho đến nay, đây là phim giả tưởng duy nhất đạt tượng vàng danh giá ấy.

Tuy nhiên, năm 2012, theo THR, Tolkien Estate (đơn vị quản lý hợp pháp tài sản của nhà văn J.R.R. Tolkien, bao gồm bản quyền các tác phẩm của ông) và nhà xuất bản HarperCollins phản đối việc Warner Bros. sử dụng hình ảnh dựa theo loạt sách của Tolkien trong các phương tiện kỹ thuật số.

Cụ thể hơn, Tolkien Estate thấy trò chơi trực tuyến Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring: Online Slot Game đã xúc phạm đến loạt danh tác. Vụ kiện 80 triệu USD nhằm cáo buộc Warner Bros. vi phạm hợp đồng và vượt quá quyền cho phép khiến dư luận dậy sóng một thời gian.

Nguyên đơn đã đưa ra một thỏa thuận quyền lợi và tuyên bố rằng hành động của Warner Bros. đã vi phạm bản quyền, bởi Warner Bros. chỉ được ủy quyền tạo ra hàng hóa "hữu hình" chứ không phải khai thác hình ảnh kỹ thuật số từ tác phẩm.

Warner Bros. phản pháo, cáo buộc Tolkien Estate đã dùng bản thỏa thuận cũ hàng chục năm trước (1969) để hạn chế khả năng quảng bá cho các phần phim trước đó và khiến hãng mất hàng trăm triệu USD doanh thu.

Sau mấy năm trời, bất ngờ vụ kiện Lord of the Rings / Hobbit được giải quyết trong lặng lẽ. Các điều khoản của giao dịch không được tiết lộ, nhưng thực tế là các trò chơi trên nền tảng di động sắp tới như Middle-earth: Shadow of War sắp ra mắt cho thấy hai bên đã đi đến sự đồng thuận.

Người phát ngôn của Warner Bros. tuyên bố: "Các bên hài lòng rằng họ đã giải quyết vấn đề này một cách thân thiện và mong muốn được làm việc cùng nhau trong tương lai”.

Tạ Ban