Khi mới công bố dự án, While you were sleeping gây chú ý bởi đội ngũ ê kíp gồm đạo diễn Oh Choong Hwan, biên kịch Park Hye Ryun tài năng cùng đôi diễn viên Lee Jong Suk và Suzy nổi tiếng. Với kịch bản độc đáo kết hợp giữa yếu tố hình sự, tình cảm và huyền bí, tác phẩm được xếp vào danh sách các phim được chờ đón nhất nửa cuối năm nay.



Và khi chính thức đến với khán giả, bộ phim gần như đã đáp ứng kỳ vọng to lớn từ người xem. Dù trong 4 tập đầu, While you were sleeping chỉ tập trung giới thiệu tính cách và khả năng đặc trưng của các nhân vật, nhưng khán giả lại cuốn vào tác phẩm lúc nào không hay nhờ mạch phim dồn dập và tình tiết chặt chẽ đan xen giữa quá khứ và hiện tại.

Câu chuyện về Hong Joo (Suzy) - cô gái có thể dự đoán trước được tương lai qua giấc mơ của mình và Jae Chan (Lee Jong Suk) - viên công tố muốn ngăn chặn những sự việc đáng tiếc trong giấc mơ của Hong Joo trở thành sự thật, khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Trên các diễn đàn phim ảnh, hàng loạt cư dân mạng không kiềm được mà phải thốt lên: “Đây có phải là phim điện ảnh không thế?”, “Phim quá hay, thật sự thì rất tuyệt”, “Mọi người hãy nhanh chóng xem phim ngay đi”…

Song song đó, chuyện dự đoán mối liên hệ giữa các nhân vật chính diện - phản diện, tình tiết ẩn dụ mà biên kịch gài vào các phân đoạn hay độ “phản ứng hóa học” của Lee Jong Suk và Suzy cũng là chủ đề thu hút nhiều người bàn luận. Và sau 4 tập phát sóng, rating (lượng người xem) phim tăng dần đều, từ 7,2% của tập đầu tiên lên đến 9,2% ở tập 4. Phim có lẽ sẽ sớm chạm mốc 10% trong các tập tiếp theo.

"Con cưng" của đài SBS không chỉ đang gây sốt tại Hàn Quốc mà còn được truyền thông các nước châu Á quan tâm. Tại Việt Nam, phim được làm phụ đề với tốc độ nhanh chóng. Đặc biệt, tác phẩm còn được xuất hiện trên các trang báo lớn nước ngoài dù chỉ mới ra mắt chưa đầy 1 tuần.

Về mặt diễn xuất, dàn sao trong tác phẩm đều nhận được nhiều lời khen ngợi. Lee Jong Suk vẫn tiếp tục giữ vững phong độ cùng khả năng chọn kịch bản chắc tay của mình, còn Suzy được bình luận là có tiến bộ rõ rệt so với phim Uncontrollably fond chiếu hồi năm ngoái. Sự xứng đôi vừa lứa và ăn ý của cả hai làm người xem thích thú. Ngoài ra, vai ác nhân Lee Yoo Beom của nam diễn viên Lee Sang Yeob cũng là điều giúp phim thêm phần hấp dẫn.

Qua tuần đầu lên sóng, phần lớn khán giả đều tin rằng While you were sleeping sẽ là bom tấn màn ảnh nhỏ mới của xứ kim chi trong năm nay sau cơn sốt Goblin. Vẫn còn quá sớm để xem bộ phim có vượt qua siêu phẩm đài tvN hay không nhưng chắc chắn, Khi nàng say giấc là bộ phim truyền hình Hàn Quốc đáng xem nhất thời điểm này.

While you were sleeping gồm 32 tập, hiện đang phát sóng mỗi tối thứ 4 và 5 hằng tuần trên đài SBS. Phim quy tụ dàn diễn viên Lee Jong Suk, Suzy, Lee Sang Yeob, Ko Sung Hee, Jung Hae In, Shin Jae Ha… và các khách mời đặc biệt như Kim So Hyun, Yoon Kyun Sang, Lee Sung Kyung.

Thanh Đào

Ảnh: SBS