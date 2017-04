Đây là ca khúc thuộc thể loại hiphop pha EDM của bộ đôi OnlyC và Lou Hoàng. Cựu thành viên nhóm 365 - Will cũng tham gia viết một đoạn trong bài hát để có thể bộc lộ được sát nhất cảm xúc của mình với vai diễn trong bộ phim này. Đó là vai Tony, một tay ăn chơi tuổi học trò, có mối tình đầy lãng mạn với "hot girl" Kaithy Nguyễn, nữ diễn viên chính trong Em chưa 18.

Điều thú vị là khi thu âm ca khúc này, ngoài Will và Lou Hoàng còn có sự góp giọng của Kaithy Nguyễn. Thời gian gần đây, Kaithy Nguyễn và Will vướng nghi án "phim giả tình thật". Việc cả hai cùng thể hiện nhạc phim được Will hài hước lý giải: "Ban đầu ca khúc này không có giọng nữ, chỉ có Will và Lou Hoàng hát thôi nhưng trong bài lại có câu "nhưng mà em chưa 18" cũng là câu "đinh" trong bài, nếu để Will hát vậy thì kỳ lắm cho nên Will đã đề cử Kaity cùng thể hiện ca khúc chủ đề này với mình".

Cựu thành viên nhóm 365 cũng tiết lộ ngày thu âm ca khúc Em chưa 18 đúng là ngày sinh nhật của Kaity Nguyễn nên có thể xem đây là món quà mà Will tặng cho "bạn gái tin đồn" nhân dịp cô tròn 18 tuổi.

Sau khi bị "ném đá" vì những chia sẻ về bạn gái cũ Quỳnh Anh Shyn, Will trở nên dè dặt hơn khi nhắc về chuyện tình cảm. Nam ca sĩ - diễn viên cho biết anh và Kaithy trong phim và ngoài đời đều khá thân thiết và chỉ dừng lại ở đó. Cả hai hi vọng sự kết hợp mới lạ sẽ giúp tình cảm trong ca khúc càng thêm thăng hoa hơn.

Em chưa 18 là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Lê Thanh Sơn và đạo diễn - nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Phim có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, Will, Kaity Nguyễn, Châu Bùi, Kathy Uyên, Huy Khánh, Ngọc Trai, Kiều Trinh... với nhiều cảnh nóng bỏng, dự kiến ra rạp vào ngày 28.4.

Ngát Ngọc

Ảnh: Milor Trần