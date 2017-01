JYP Entertainment đã thông báo trước giới truyền thông về “số phận” của Wonder Girls: “Sau khoảng thời gian thảo luận, chúng tôi đã quyết định giải thể Wonder Girls. Trong số các thành viên, Yubin và Lim đã gia hạn hợp đồng với JYP Entertainment. Cả hai sẽ cho thấy hướng đi mới của mình ở các lĩnh vực khác nhau bao gồm âm nhạc, diễn xuất và dẫn chương trình".

Cũng theo JYP Entertainment, Yenny và Sunmi sẽ rời công ty với mong muốn tự đi trên một con đường mới. Hiện nhóm đã lên kế hoạch phát hành một single nhạc số cuối cùng vào ngày kỷ niệm 10 năm hoạt động để tri ân fan.

Wonder Girls cũng đã gửi những tin nhắn tạm biệt fan thông qua một đoạn video.

Với các thông tin trên thì Wonder Girls là nhóm nhạc nữ Kpop tiếp theo tan rã, sau 2NE1 cách đây không lâu. Ca khúc cuối cùng của nhóm sẽ ra mắt vào ngày 10.2 tới trên các trang nhạc số.

Việc những giọng ca Nobody “đường ai nấy đi” không khiến fan bất ngờ. Hồi đầu năm 2017, tin đồn Wonder Girls tan rã đã râm ran khi nhiều người trong ngành giải trí tiết lộ hợp đồng của bốn cô gái sẽ sớm kết thúc vào tháng 2.

Wonder Girls là nhóm nhạc nữ thành lập năm 2007 với đội hình ban đầu gồm năm thành viên. Nhóm nhanh chóng trở thành hiện tượng với loạt hit Tell me, So hot, Nobody... Không chỉ là ngôi sao hàng đầu châu Á, gà nhà JYP còn là một trong số những cái tên giải trí từ Hàn Quốc hiếm hoi đạt thành công nhất định tại thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, Wonder Girls cũng là nhóm nhạc có nhiều sự xáo trộn về thành viên nhất. Và hai trong những mất mát lớn nhất của nhóm là sự ra đi của trưởng nhóm Sunye (lập gia đình) và “cây hút fan” Sohee (tập trung diễn xuất).

Từng là đối thủ lớn nhất của Girl’s Generation (SNSD), nhưng trong 3 năm gần đây, Wonder Girls ngày càng đánh mất sự nổi tiếng và cuối cùng dẫn đến tan rã như ngày hôm nay.

