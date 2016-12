Theo thông báo ban đầu của BTC, nhóm nhạc Michael Learns To Rock sẽ có mặt tại TP.HCM vào chiều 20.12 và gặp gỡ giới truyền thông trước khi chuẩn bị cho đêm nhạc Sky Connection 2016 diễn ra tối 21.12 tại sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM). Tuy nhiên, gần sát giờ, BTC chương trình bất ngờ hủy bỏ buổi gặp gỡ do chuyến bay của nhóm nhạc này đến trễ.

Những fan có mặt tại sân bay để đón thần tượng cũng kéo dài thêm thời gian chờ đợi. Họ khiến một góc ga quốc tế trở nên náo nhiệt khi liên tục hát vang những bản hit của nhóm như: That why, 25 Minutes, Take Me To Your Heart…

Đây là lần thứ ba Michael Learns To Rock tới Việt Nam biểu diễn. Dù vừa trải qua chuyến bay dài nhưng cả ba thành viên đều nhiệt tình đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Những quý ông đến từ Đan Mạch chọn phong cách ăn mặc giản dị với sơ mi, quần jeans. Họ để lại ấn tượng bởi vẻ thân thiện, nụ cười tươi tắn và luôn vẫy tay chào người hâm mộ, thậm chí còn "xé rào" an ninh để ký tặng fan Việt.

Sau khi đáp chuyến bay, hai thành viên của nhóm gồm giọng ca chính Jascha Richter và tay trống Kåre Wanscher đã nhanh chóng di chuyển ra xe để kịp tổng duyệt ngay trong đêm. Trước đó, nghệ sĩ guitar Mikkel Lentz cùng ê kíp cũng đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Cũng trong tối 20.12, nhóm nhạc nổi tiếng Wonder Girls đã có mặt tại TP.HCM trong sự chào đón nồng nhiệt của fan Việt. Rất đông người hâm mộ không ngừng hét vang tên nhóm và chen lấn để có thể đến gần thần tượng khiến lực lượng an ninh vô cùng vất vả.

Đêm nhạc Sky Connection 2016 diễn ra tối nay 21.12 không những đánh dấu sự tái ngộ của Wonder Girls với khán giả Việt mà còn là đêm nhạc đầu tiên mà các cô nàng xứ Hàn đứng chung sân khấu với ba quý ông nổi tiếng đến từ Đan Mạch Michael Learns to Rock.





Ngát Ngọc

Ảnh: M.T