So với năm 2015, số lượng xuất bản phẩm vi phạm bị xử lý của toàn ngành có giảm. Đây là thông tin đưa ra tại hội nghị giao ban cơ quan chủ quản NXB, tổ chức ngày 11.1 tại Hà Nội.

Trong số 163 xuất bản phẩm bị xử lý có 67 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung. Các lỗi nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề: sai sót về sự kiện, thời gian, nhân vật lịch sử; nội dung có chi tiết thể hiện tư tưởng không phù hợp với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội dung có chi tiết không khách quan hoặc không chính xác; nội dung có một số chi tiết không có cơ sở khoa học, chưa được kiểm chứng; nội dung có câu từ, chi tiết phản cảm, không có tính giáo dục… Có 42 xuất bản phẩm sai sót về câu chữ, lỗi chính tả và kiến thức cơ bản. Số còn lại có 48 xuất bản phẩm vi phạm các quy định khác của luật Xuất bản như sai thông tin, vi phạm bản quyền và 6 xuất bản phẩm mạo danh NXB. Trong khi đó, theo Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo T.Ư, tình trạng sai phạm về nội dung tuy giảm về số lượng nhưng tính chất, mức độ nghiêm trọng, phức tạp hơn.

Cũng theo Cục Xuất bản, In và Phát hành, do một số cơ quan chủ quản chưa có sự giám sát chặt chẽ đối với hoạt động chuyên môn của NXB, dẫn đến tình trạng NXB liên tục xảy ra vi phạm. Chẳng hạn, NXB Hội Nhà văn có tới 70 xuất bản phẩm vi phạm bị phát hiện và xử lý trong 2 năm 2015 - 2016. Trong số này có tới 24 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung tư tưởng. Cục Xuất bản, In và Phát hành đã nhiều lần có công văn yêu cầu NXB Hội Nhà văn làm rõ trách nhiệm cá nhân trong việc để xảy ra vi phạm và khắc phục thiếu sót triệt để. Tuy nhiên, những vi phạm của NXB Hội Nhà văn không được khắc phục kịp thời mà còn liên tiếp xảy ra.

Trong năm 2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 235 triệu đồng.

Trinh Nguyễn