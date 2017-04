Được thành lập từ năm 2000 với năm thành viên ban đầu là: Ngọc Châu, Thu Ngọc, Yến Trang, Anh Thúy và Thu Thủy, Mây Trắng là một trong những nhóm nhạc rất được khán giả yêu thích. Năm 2001, Anh Thúy tách nhóm, thay bằng Yến Nhi (em ruột của Yến Trang). Đến năm 2002, Thu Thủy cũng tách ra hoạt động solo. Mây Trắng vẫn hoạt động với bốn thành viên nhưng đây cũng là "đội hình" thành công nhất của nhóm với loạt bài hit: Ai ai ai, Thầm mong anh quay về, Tình bạn....

Tuy nhiên, những thay đổi sau này, nhất là khi Yến Trang và Yến Nhi rời nhóm vào năm 2006 khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Nguyên nhân khiến các thành viên lần lượt rời đi, mãi đến bây giờ mới được chính "người trong cuộc" - ca sĩ Yến Trang - tiết lộ.

Mây Trắng tan rã vì các thành viên bằng mặt mà không bằng lòng

* Vừa qua, Thu Ngọc (trưởng nhóm Mây Trắng) khiến nhiều người khá sốc khi tiết lộ chỉ vì một câu nói của chị khiến nhóm tan rã. Điều đó có đúng không?

- Yến Trang: Tất nhiên không thể chỉ vì một câu nói của Yến Trang mà Mây Trắng tan rã được. Chắc chắn phải có một nguyên nhân khác. Tuổi trẻ bao giờ cũng có những suy nghĩ bốc đồng. Cái tôi quá lớn khiến mình không nghĩ được những chuyện xa hơn. Yến Trang và Thu Ngọc cũng vậy. Khi đó chúng tôi đều là những người cá tính. Cái tôi quá lớn khiến chúng tôi thường không nhường bước nhau dẫn đến những sức mẻ và Mây Trắng tách làm đôi.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật trẻ con nhưng có khi mọi chuyện là do trời định sẵn. Nhờ vậy mà đến tận bây giờ, Mây Trắng vẫn sống trong lòng khán giả, để chúng tôi - khi đã chín chắn, trưởng thành hơn - có dịp nhớ về những kỷ niệm xưa như một quãng ký ức ngọt ngào.

* Vậy theo chị, đâu là nguyên nhân thật sự khiến Mây Trắng tan rã trong tiếc nuối của khán giả?

- Tất cả chúng tôi đều có cá tính mạnh nhưng vẫn là những người trưởng thành nên không thể vì một câu nói mà tan rã được mà trước khi rã nhóm, các thành viên đã có những cái không vui giữ ở trong lòng. Đó là những cái vẩn vơ của những cô gái mới lớn khi hoạt động trong cùng một nhóm. Những điều nho nhỏ đó góp lại như ly nước đầy chỉ chờ một khoảnh khắc nào đó là tràn ra, giống như "tức nước vỡ bờ".

* Điều gì khiến các thành viên bằng mặt mà không bằng lòng?

- Một nhóm nhạc bốn cô gái sẽ có rất nhiều điều phức tạp trong đó. Bản thân phụ nữ đã phức tạp rồi đằng này bốn cô gái trong một nhóm nhạc lại càng phức tạp hơn, không tránh khỏi bất đồng. Chúng tôi có thể không vui vì một cái áo, một cái quần, có những sự so sánh về nhau... Nhưng quả thật, Mây Trắng sau thời kỳ hoàng kim thì cũng đến một lúc, chúng tôi cảm thấy bị chững lại. Và việc rã nhóm không hẳn là một điều không tốt.

* Có xung đột nào dữ dội đã xảy ra trong thời gian cả nhóm còn bên nhau hay không?

- Tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ là lúc đó xảy ra rất nhiều mâu thuẫn giữa các thành viên với nhau. Cũng có thể một phần là do Yến Trang hay chạy show riêng. Điều đó khiến các thành viên còn lại cảm thấy không hài lòng. Cũng dễ hiểu thôi bởi hoạt động chung một nhóm mà mình hoạt động riêng nhiều quá sẽ khiến các thành viên còn lại có những suy nghĩ không vui. Tuy nhiên, thời điểm đó nếu Trang không nhận show riêng thì quả là đáng tiếc cho bản thân vì thời điểm đó, Trang đang có rất nhiều tham vọng.

* Vậy ngược lại, chị có nghĩ rằng mình là "ngôi sao", gánh vác cả nhóm?

- Trang chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao trong nhóm bởi vì Mây Trắng tồn tại và được khán giả yêu mến là sự góp nhặt của các thành viên lại với nhau. Nói Yến Trang gánh cả nhóm là sai, Trang không dám nhận điều này. Đội hình bốn người khi đó rất đẹp nên khán giả mới yêu mến Mây Trắng. Trong số khán giả, có thể có những người sẽ thích Yến Trang hay Yến Nhi hay Thu Ngọc, Ngọc Châu nhưng nhờ vậy mới tạo nên một lượng fan đông đảo cho Mây Trắng như vậy.

* Chị lý giải như thế nào khi bầu sô mời chị mà chị mà không mời cả nhóm?

- Ở thời điểm đó, có thể do gương mặt của tôi phù hợp với tiêu chí của khách hàng chứ không phải vì lúc đó tôi nổi trội hơn các thành viên còn lại. Trong những buổi casting, các thành viên còn lại đều có mặt nhưng khách hàng và nhãn hàng sẽ chọn ra gương mặt phù hợp với tiêu chí của họ hơn.

Thu Thủy hẹn gặp, tôi vẫn chưa sẵn sàng

* Trong nhóm, chị thân nhất với ai?

- Chắc là Yến Nhi. Đùa chứ đó là Thu Ngọc. Ngay từ những ngày đầu tiên vào nhóm, tôi đã thân với Ngọc vì chúng tôi quen biết nhau từ khi còn sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi. Hồi còn học cấp 2, tôi thường sang chơi nhà Ngọc khi nghỉ hè.

* Nhưng có thông tin cho rằng chị và Thu Ngọc từng giận nhau một thời gian dài, gần đây mới nói chuyện lại?

- Thật ra chuyện giữa tôi và Ngọc là do thời gian dài không tiếp xúc với nhau. Sau khi Mây Trắng tan rã, chúng tôi đều có những chuyện không vui nhưng những chuyện đó qua nhanh lắm. Còn bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi là do hai đứa không có hoạt động gì liên quan đến nhau cả về công việc lẫn vui chơi. Do đó, chúng tôi không liên lạc với nhau chứ không phải do có hiềm khích hay giận hờn nhau.

* Vậy mối quan hệ giữa chị và Thu Thủy như thế nào?

- Tôi và Thu Thủy cạnh tranh ngầm, đồng thời có những mâu thuẫn nhất định. Những khúc mắc đó, bản thân tôi cũng rất ngại "tháo" vì không biết khi đó sẽ tốt hơn hay lại cảm thấy không thoải mái. Tôi là người xác định rất rõ mối quan hệ trong tương lai để biết mình nên tiếp tục hay dừng lại để tốt cho đôi bên.

* Từ khi nào, giữa hai người lại có bức tường vô hình ngăn cách, từ đầu khi bước vào nhóm Mây Trắng hay là từ những xung đột trong nhóm mà ra?

- Trước khi Thu Thủy rời Mây Trắng, chúng tôi cũng đã bằng mặt mà không bằng lòng. Lúc đó, chúng tôi không thể hiện ra, huống hồ là khi vẫn còn phải hoạt động chung với nhau. Sau khi Thu Thủy rời nhóm thì giữa tôi và Thủy hầu như không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau. Vì thế bản thân tôi cũng không biết tại sao bất hòa giữa chúng tôi càng lúc càng lớn như thế. Thậm chí đến bây giờ chúng tôi cũng không có sự kết nối nào như những người từng làm việc với nhau.

* Cạnh tranh ngầm có phải là do ghen ghét nhau?

- Nếu nói là ghen ghét thì không hẳn vì nó quá nặng nề khi nói về mối quan hệ này. Giữa tôi và Thủy chỉ là có sự không vui, không thể hòa hợp được. Trước đó, khi mới vào nhóm, mọi thứ với chúng tôi là một màu hồng. Thuở ban đầu của các cô gái bao giờ cũng rất vô tư và vui vẻ nhưng sau đó thì sự tính toán bắt đầu nhiều hơn. Và sau những tính toán chính là sự cạnh tranh.

* Thu Thủy từng thừa nhận rằng cô ấy là người thẳng tính nên đôi khi làm mất lòng người khác. Còn chị, điều gì khiến chị không hài lòng ở Thu Thủy?

Trước khi Thu Thủy rời Mây Trắng, chúng tôi cũng đã bằng mặt mà không bằng lòng. Lúc đó, chúng tôi không thể hiện ra, huống hồ là khi vẫn còn phải hoạt động chung với nhau. Sau khi Thu Thủy rời nhóm thì giữa tôi và Thủy hầu như không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau. Vì thế bản thân tôi cũng không biết tại sao bất hòa giữa chúng tôi càng lúc càng lớn như thế Ca sĩ Yến Trang - Chuyện năm xưa tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ cái cảm giác không hài lòng về nhau. Tôi cũng không biết bây giờ Thủy như thế nào nhưng trước đây chúng tôi còn quá trẻ, khó có thể đánh giá chính xác tính cách của nhau. Còn bản thân tôi bây giờ đã thay đổi khá nhiều. Ngày xưa tôi rất nhút nhát còn giờ tuy vẫn kiệm lời nhưng đã cởi mở hơn, giải phóng bản thân mình hơn, giao tiếp, kết nối với mọi người nhiều hơn. - Chuyện năm xưa tôi không còn nhớ nữa, chỉ nhớ cái cảm giác không hài lòng về nhau. Tôi cũng không biết bây giờ Thủy như thế nào nhưng trước đây chúng tôi còn quá trẻ, khó có thể đánh giá chính xác tính cách của nhau. Còn bản thân tôi bây giờ đã thay đổi khá nhiều. Ngày xưa tôi rất nhút nhát còn giờ tuy vẫn kiệm lời nhưng đã cởi mở hơn, giải phóng bản thân mình hơn, giao tiếp, kết nối với mọi người nhiều hơn.

* Bản thân chị có bao giờ cảm thấy tổn thương khi những mối quan hệ của mình bị rạn nứt?

- Người ta chỉ tổn thương khi điều đó có sức ảnh hưởng lớn với mình. Với tôi, đôi khi thấy hơi buồn và khó chịu một chút thôi. Tôi vốn là phụ nữ nhưng có suy nghĩ rất đàn ông. Trong mọi chuyện, tôi thường chọn cách im lặng. Đôi khi, những điều mình im lặng sẽ khiến mình bị tổn thương, đúng như chị nói. Tuy nhiên, có những chuyện mình nghĩ im lặng sẽ giải quyết được mọi thứ nên mình cứ im, rồi tất cả sẽ qua. Tôi là người rất lý trí trong chuyện xử lý công việc của mình.

* Sau khi Mây Trắng tan rã, Yến Trang và Thu Thủy có từng chạm mặt nhau không và khi đó phản ứng của hai người như thế nào?

- Đã rất nhiều lần Thu Thủy và Yến Trang chạm mặt nhau đó chứ. Tôi không biết Thủy như thế nào còn điều đầu tiên khi tôi gặp Thủy là tự nhủ không nên đôi co, không nên chạm mặt nhau quá lâu. Ai có việc gì thì làm việc của mình. Đó là cách xử lý với những người mà tôi còn cảm thấy e ngại vì nhiều thứ.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất hạn chế nói về những người đồng nghiệp của mình. Với Thủ Thủy lại càng không vì sẽ gây ra rất nhiều thứ. Người hiểu thì không sao còn không hiểu sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng. Bản thân tôi cũng không đánh giá người khác qua một người thứ ba, dù rằng tôi từng nghe rất nhiều điều không hay về mình.

* Thu Thủy đã lên tiếng rằng nếu có cơ hội, cô ấy muốn gặp chị cà phê. Còn chị thì sao?

- Trong thời điểm này, tôi vẫn chưa sẵn sàng vì đang rất bận với chương trình Hòa âm & Ánh sáng. Lúc này, tâm trạng của tôi cũng rất mông lung, chưa thể hòa hợp, chưa thể kết nối với một người lâu nay mình xa cách, đột nhiên đùng một cái lại ngồi xuống hàn thuyên tâm sự với nhau. Đó không phải là tính cách của tôi. Tôi cần thời gian.

* Nghĩa là chị vẫn chưa sẵn sàng đón nhận thiện chí của Thu Thủy?

- Biết là người ta có thiện chí nhưng bản thân mình có thả lỏng được hay không? Tôi không thể sống khác với bản thân mình. Tôi cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện nhiều hơn, về những gì chúng tôi đã trải qua, tại sao lại dẫn đến mâu thuẫn như thế này... Biết đâu được một ngày, tôi sẽ là người chủ động hẹn gặp Thu Thủy.

Thời hoàng kim của Mây Trắng không có Thu Thủy

* Ngoài Thu Thủy, mối quan hệ của chị và các thành viên còn lại như thế nào?

- Từ trước đến nay, mối quan hệ của tôi với Ngọc và Châu vẫn bình thường. Còn không biết các bạn ấy nghĩ như thế nào về tôi vì đôi khi tôi cũng có những bất đồng. Tôi là người ít thể hiện nên nhiều người sẽ nghĩ tôi lạnh lùng nhưng khi đã chơi thân rồi thì sẽ hiểu.

* Có bao giờ các thành viên còn lại tìm cách giảng hòa cho chị và Thu Thủy? - Bản thân tôi và Thu Ngọc, Ngọc Châu cũng chỉ mới kết nối lại với nhau gần đây thôi. Sau đó, chúng tôi vẫn chưa liên lạc lại với nhau nữa mà. Sau khi tan rã, mỗi thành viên đều bận rộn với công việc riêng và không có điểm chung gì với nhau nên không liên lạc, không gặp mặt nói chi đến việc hàn gắn. * Ngày xưa, khi các thành viên mâu thuẫn với nhau. Ai là người đứng ra dàn xếp?

- Đó là những người mẹ của chúng tôi, gọi là "mây đen". Mỗi khi chúng tôi có chuyện gì, các bà mẹ lại đứng ra dàn xếp, kết nối mọi người lại với nhau. Đôi khi cũng xót con mà họ có những tranh cãi nhưng không phải là những tranh cãi lớn.

* Lần gần đây nhất, bốn thành viên tái hợp chụp ảnh bán nude nhưng lại không có Thu Thủy. Vì sao vậy?

- Ý tưởng chụp ảnh bán nude đánh dấu sự tái hợp của bốn thành viên Mây Trắng là do tôi và ê kíp đề ra. Việc không mời Thu Thủy là do tôi muốn tái hiện lại thời điểm Mây Trắng huy hoàng nhất, được khán giả yêu mến nhất. Nếu hỏi không có Thu Thủy thì nên hỏi tại sao không có Anh Thúy. Đó là vì Thủy và Thúy đều là thành viên đời đầu Mây Trắng nên mọi người đừng hoài nghi vì Thủy và Trang mâu thuẫn nên Trang không mời Thủy.

* Điều đó có nghĩa là có Thu Thủy không nằm trong thời hoàng kim của Mây Trắng?

- Thu Thủy có thể xem là một trong người đã xây những viên gạch đầu tiên cho nhóm Mây Trắng nhưng không phải là lúc nhóm có được chú ý nhiều nhất, ra nhiều sản phẩm nhất. Nếu phủ nhận vai trò của Thu Thủy thì không đúng vì Thủy đã hỗ trợ cho Mây Trắng rất nhiều trong những ngày đầu còn khó khăn. Tuy nhiên, thời kỳ may mắn nhất của nhóm là thời kỳ có bốn thành viên và lại không có Thủy.

* Vậy sắp tới, có khi nào Mây Trắng sẽ tái hợp cũng như Yến Trang và Thu Thủy sẽ đứng cạnh nhau để hát chung một ca khúc không?

- Cái đó phải xem duyên của chúng tôi còn hay không và có chương trình nào để tất cả chúng tôi tụ hợp với nhau hay không. Sản phẩm âm nhạc online thì có thể còn đứng chung sân khấu thì có rất nhiều thứ không phải muốn là được. Suy cho cùng, cũng là một chữ duyên mà thôi. Yến Trang không dám nói trước!

