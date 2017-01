Hồi tháng 10 năm ngoái, thông tin mỹ nhân của nhóm nhạc nữ đình đám SNSD YoonA đến Việt Nam vào năm 2017 từng khiến fan phát sốt. Tuy nhiên đến nay, lịch trình của nữ diễn viên - ca sĩ nổi tiếng xứ kim chi mới được xác định là vào ngày 10.2.

Được biết cả YoonA và Lee Min Ho đều cùng giữ vai trò là đại sứ toàn cầu nhưng chỉ có YoonA đến TP.HCM. Theo một nguồn tin, ngôi sao của Love Rain sẽ trực tiếp mang quà do chính Lee Min Ho chuẩn bị để trao tặng một số khán giả.

Im YoonA sinh năm 1990, là thành viên nhóm nhạc nữ Girls' Generation - một trong những nhóm nhạc Kpop có lượng người Việt Nam hâm mộ rất hùng hậu. Trong đó, YoonA lại là thành viên được yêu mến nhất. Cô đã tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình như You Are My Destiny (2008), Cinderella Man (2009), Love Rain (2012), Prime Minister and I (2013), Võ Thần Triệu Tử Long (2016) và The K2 (2016). Đây là lần thứ ba ngôi sao này đến Việt Nam. Vào năm 2009 và 2014, YoonA đều đi cùng những người chị em trong SNSD.

Thùy Linh