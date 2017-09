Bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Kimi No Na Wa (tên tiếng Anh: Your Name, tên tiếng Việt: Tên bạn là gì?) vừa được hãng phim Paramount Pictures mua bản quyền chuyển thể thành phiên bản live-action (người đóng). J.J. Abrams, đạo diễn của Star Wars: The Force Awakens, là người chỉ đạo dự án này. Eric Heisserer, người từng nhận được đề cử Oscar hạng mục Kịch bản xuất sắc cho Arrival, sẽ viết chấp bút cho phiên bản mới.



Paramount Pictures và công ty Bad Robot của Abrams đang rất hứng khởi chuẩn bị làm việc với nhà sản xuất bản gốc - Toho Co., Ltd. để hoàn thiện tác phẩm.

Makoto Shinkai, đạo diễn kiêm biên kịch Your Name (2016), đã thể hiện sự phấn khích trước việc phim được Hollywood làm lại. Ông nói với Deadline rằng phim từng được "tạo ra bằng trí tưởng tượng bẩm sinh của đội ngũ người Nhật kết hợp trong một môi trường nội địa”. Ông hy vọng rằng Hollywood sẽ mang lại những khả năng mới cho câu chuyện.

Genki Kawamura, nhà sản xuất bộ phim gốc, cũng rất vui mừng về sự hợp tác này: "Như trong bộ phim, mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy". Ông cũng cho biết thêm: "Các cuộc gặp cho đến nay đã kích thích sáng tạo với những ý tưởng tuyệt vời mà không nghi ngờ là sẽ làm ra một bộ phim tuyệt vời. Tôi rất vinh dự được làm việc với những người sáng tạo đáng kinh ngạc như vậy”.

Đối lập với niềm hứng khởi của phía sản xuất, nhiều khán giả lo ngại Your Name dưới bàn tay nhào nặn của các nhà làm phim Hollywood sẽ mất đi bản sắc vốn có. Với bài học đắt giá khi giao Death Note và Ghost in the Shell cho Hollywood, fan phim nghĩ rằng Your Name sẽ không thoát khỏi số phận bị phá nát như những người tiền nhiệm. Nhất là khi đạo diễn nổi tiếng Abrams từng bị fan chỉ trích gay gắt vì để diễn viên người Anh Benedict Cumberbatch vào vai Khan Noonien Singh trong Star Trek Into Darkness, mà trước đó vốn do diễn viên Mexico Ricardo Montalban đảm nhận ở bản gốc.

Ngoài ra, sự khác biệt về văn hoá, truyền thống, bối cảnh trong Your Name bản gốc cũng khó mà được chuyển tải trọn vẹn khi ê-kíp làm phim Hollwyood nhảy vào.



Dù dưới cơn mưa phản đối trên Twitter, dự án này chắc chắn sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, với sức ép từ phía người xem và phong trào chống "tẩy trắng” (chống việc chọn diễn viên da trắng đóng vai chính các nhân vật vốn da màu, châu Á) đang dâng mạnh mẽ, có lẽ các nhà làm phim sẽ cân nhắc và cẩn thận hơn trong việc tuyển diễn viên, giao vai sao cho phù hợp để fan phim không cảm thấy bị "phản bội".

Your Name (2016), được coi là bom tấn hoạt hình khi đạt thành công vang dội ở Nhật Bản, đứng đầu phòng vé 12 tuần liên tiếp. Tác phẩm này phá vỡ kỷ lục của Spirited Away (2001) để trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử Nhật Bản (303 triệu USD) và thế giới (355,2 triệu USD).

Tạ Ban