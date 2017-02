Danh sách một số giải thưởng quan trọng tại Annie 2017: Phim hoạt hình dài xuất sắc Zootopia (Walt Disney) Phim hoạt hình độc lập xuất sắc The Red Turtle (Studio Ghibli, Wild Bunch) Phim hoạt hình ngắn xuất sắc Piper (Pixar Animation Studios) Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc Byron Howar và Rich Moore (Zootopia) Kịch bản phim hoạt hình xuất sắc Jared Bush, Phil Johnston (Zootopia) Hiệu ứng xuất sắc trong phim hoạt hình Moana (Disney) Dựng phim xuất sắc Kubo and the The Two String (Laika) Thiết kế sản xuất xuất sắc Kubo and the The Two String (Laika) Thiết kế nhân vật xuất sắc: Zootopia (Walt Disney) Lồng tiếng xuất sắc Auli’i Cravalho (vai Moana trong Moana) Jason Bateman (vai Nick Wilde trong Zootopia) Jason Bateman (vai Nick Wilde trong Zootopia)