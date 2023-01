10/31 trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nhận hối lộ để bỏ qua lỗi

Chiều 14.1, Công an TP.Hà Nội tổ chức họp báo, thông tin tình hình kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại buổi họp báo, đại tá Chu An Thanh, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP.Hà Nội, đã thông tin về sai phạm của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn.

Theo đại tá Thanh, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội, về việc nắm bắt, xác minh những tiêu cực, sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn, PC03 đã rà soát và xác định trên địa bàn có 31 trung tâm, trong đó 6 trung tâm do Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ GTVT) quản lý, 2 trung tâm do Sở GTVT Hà Nội quản lý, 3 trung tâm do Tổng công ty Vận tải Hà Nội, còn lại là của tư nhân.

Qua xác minh, PC03 Công an TP.Hà Nội xác định có đến 10 trung tâm có sai phạm, gồm: trung tâm 29-14D tại H.Thanh Oai, 29-18D và 33-02S tại TX.Sơn Tây, 29-23D tại H.Chương Mỹ, 29-03S tại Q.Nam Từ Liêm…





Đại tá Thanh cho biết, đến nay, PC03 Công an TP.Hà Nội đã khởi tố 4 vụ án và 18 bị can để làm rõ tội “nhận hối lộ”; khởi tố 5 vụ việc khác và tạm giữ 57 đối tượng. Trong 9 vụ án có nhiều người là giám đốc, phó giám đốc và nhân viên của trung tâm đăng kiểm.

Đại tá Thanh cho biết, bước đầu lực lượng chức năng xác định các trung tâm đăng kiểm đều nhận nhiều tỉ đồng để bỏ qua lỗi vi phạm phương tiện, tổng số tiền của 10 trung tâm thu lời bất chính khoảng hơn 20 tỉ đồng.

Các trung tâm nhận hối lộ từ 100.000 - 1,5 triệu đồng để bỏ qua các lỗi phổ biến cho phương tiện đến đăng kiểm. Thậm chí, có trung tâm còn sử dụng phần mềm để can thiệp sửa vòng tua, chỉnh ảnh trên máy tính để điều chỉnh chiều cao thành thùng xe hoặc đánh tráo ô tô vào đăng kiểm.

Đại tá Thanh cho biết, PC03 Công an TP.Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án.