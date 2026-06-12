2.000 thanh niên lan tỏa tình yêu nước tại quảng trường Ngọ Môn

Ngày 12.6, tại quảng trường Ngọ Môn (TP.Huế), T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ khởi động chặng 2 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu, cùng đại diện lãnh đạo T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, lãnh đạo TP.Huế và các đơn vị đồng hành.

Đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2026).

Thông qua hành trình, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và ý chí vươn lên của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.

2.000 thanh niên tham gia chương trình tại quảng trường Ngọ Môn (TP.Huế) ẢNH: CTV

Trước lễ khởi động, đoàn hành trình đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm và Bảo tàng đại tướng Nguyễn Chí Thanh; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khiết. Các hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn Semaphore kết hợp xếp hình nghệ thuật quy mô lớn của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và cờ Hội, tuổi trẻ Huế đã tạo nên biểu tượng chào mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước

Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều công trình, phần việc thanh niên và nguồn lực an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng.

Các hoạt động hướng đến phát huy vai trò xung kích của thanh niên ẢNH: CTV

Các hoạt động hướng đến phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và đồng hành cùng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay sau lễ khởi động, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như trải nghiệm văn hóa Huế, Ngày hội Huế Youth Fest, thăm và động viên thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm dạy nghề Hy vọng Huế.

Khép lại chương trình, ngọn đuốc Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 được trao cho tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang - địa phương đăng cai chặng 3 của hành trình.

Nghi thức chuyển đuốc thể hiện sự tiếp nối của lý tưởng, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết và hành động vì cộng đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc.