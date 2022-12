3 bài tập giúp cân bằng nội tiết cho cơ thể

Hoóc môn trong cơ thể do các tuyến nội tiết tiết ra. Tất cả tuyến này được gọi là hệ nội tiết. Mất cân bằng nội tiết có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có mụn trứng cá, bệnh tuyến giáp, vô sinh hay kinh nguyệt không đều, theo chuyên trang sức khẻ Healthline (Mỹ).

Trên thực tế, tập thể dục thường xuyên có thể góp phần giúp tái cân bằng nội tiết trong cơ thể. Tùy theo loại nội tiết đang mất cân bằng mà mọi người có thể ưu tiên tập một số bài tập.

Nâng tạ giúp cải thiện độ nhạy insulin

Insulin là loại hoóc môn do tuyến tụy tiết ra. Nhờ có insulin mà đường glucose được đưa vào tế bào. Kháng insulin là một trong những yếu tố chính gây tăng đường huyết và dẫn đến tiểu đường loại 2.

Các nghiên cứu cho thấy tập luyện thể thao thường xuyên có thể giúp giảm tình trạng kháng insulin và tăng độ nhạy insulin. Nghiên cứu trên chuột công bố trên chuyên san The Federation of American Societies for Experimental Biology Journal cho thấy tập các bài rèn luyện sức mạnh sẽ đặc biệt hiệu quả trong việc cải thiện độ nhạy insulin.

Kết quả này cũng đúng với người. Các bài tập sức mạnh như nâng tạ, squat có thể rất hữu ích với người mắc bệnh tiểu đường.





Cardio giúp cân bằng tuyến giáp

Một trong những vai trò chính của tuyến giáp là điều chỉnh quá trình trao đổi chất của cơ thể. Các vấn đề liên quan đến mất cân bằng hoóc môn tuyến giáp như cường giáp, suy giáp là khá phổ biến.

Nhiều bằng chứng khoa học cho thấy tập cardio cường độ vừa phải đến cao có thể giúp cân bằng hoóc môn tuyến giáp. Nghiên cứu trên chuyên san Neuroendocrinology Letters cho thấy các bài tập cardio như chạy bộ, đạp xe tác động đáng kể đến sự điều hòa của hoóc môn tuyến giáp.

Tập võ làm tăng oxytocin

Oxytocin là loại hoóc môn giúp con người cảm thấy dễ chịu, có tác dụng giảm căng thẳng và lo âu. Hoóc môn này thường được tạo ra qua các tiếp xúc cơ thể tích cực như ôm ấp, quan hệ tình dục hay mẹ cho con bú.

Nghiên cứu trên chuyên san Scientific Reports cho thấy tập võ cũng giúp làm tăng oxytocin. Đặc biệt, loại hoóc môn này tăng cao nhất khi học nhu thuật, theo Healthline.