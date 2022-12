3 cá nhân và tổ chức được vinh danh Giải thưởng bền vững trong ngành xa xỉ

Sustainable Luxury Awards 2022 là một giải thưởng được khởi xướng và tổ chức lần đầu tiên bởi Robb Report Việt Nam với sự đồng hành của nhãn hiệu Blue Label thuộc Tập đoàn Diageo - thương hiệu không ngừng hướng đến các giá trị bền vững thông qua nhiều hoạt động thiết thực trên toàn cầu. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những tổ chức và cá nhân đang góp phần thúc đẩy sự thay đổi, đồng thời định hình một tương lai bền vững hơn không chỉ cho ngành xa xỉ nói riêng, mà còn cho cả môi trường sống nói chung.

Nhà thiết kế Trần Hùng được vinh danh ở hạng mục Sustainable Fashion Designer of the Year cho những sáng kiến của anh về chất liệu thời trang bền vững.

Mercedes Benz - EQS nhận giải thưởng Luxury Green Car of the Year Mercedes-EQS cho sự đột phá về thiết kế, thẩm mỹ và khả năng vận hành vượt trội của một mẫu xe điện xứng tầm S-Class.

Banyan Tree Lăng Cô, khu nghỉ dưỡng 5 sao mang cảm hứng vương triều Việt Nam xưa, đoạt giải Sustainable Luxury Resort of the Year cho việc gắn kết du khách với những chương trình về môi trường bền vững và phát triển cộng đồng địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, ông Michael von Schlippe, Chủ tịch Indochine Media Ventures, chia sẻ: “Với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng cùng nguồn vốn đầu tư nước ngoài hùng hậu, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế ổn định nhất trong khu vực. Chúng tôi tin tưởng rằng đây là thị trường hấp dẫn đối với các thương hiệu xa xỉ, và 2023 sẽ mở ra nhiều triển vọng và cơ hội mới. Đặc biệt, giải thưởng Sustainable Luxury Awards Sponsored by Blue Label là dịp để chúng tôi góp phần nâng cao tinh thần và trách nhiệm của các thương hiệu cũng như cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xa xỉ vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

Bà Huỳnh Thị Thanh Trúc, đại diện Tập đoàn Diageo, chia sẻ thêm: “Với tinh thần hướng đến mục tiêu bền vững, chúng tôi luôn muốn đem lại các tác động tích cực đến môi trường, con người và xã hội nơi chúng tôi đang hoạt động, sản xuất và kinh doanh. Tập đoàn đã khởi xướng các chương trình hành động quy mô toàn cầu hướng đến năm 2030 “Spirit of Progress 2030” theo đó, đến năm 2030 mục tiêu táo bạo của chúng tôi đặt ra là sẽ đạt được lượng phát thải carbon ròng xuyên suốt quá trình sản xuất của mình đồng thời giúp các nhà cung cấp của chúng tôi giảm được 50% lượng phát thải carbon của họ. Hiện tại Diageo đã giảm 50% lượng carbon trong các hoạt động của mình và sẽ loại bỏ phần còn lại bằng cách chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường. Chúng tôi tin rằng, sự kiện hôm nay sẽ giúp chúng tôi lan tỏa các giá trị bền vững đến cộng đồng”.

Trong khi đó, giải thưởng thường niên Best of the Best 2022 đã vinh danh những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xa xỉ với 6 hạng mục gồm Xe hơi, Đồng hồ, Du lịch, Bất động sản, Dịch vụ ngân hàng cá nhân cao cấp và Editor’s Choice.

Hạng mục đồng hồ của năm

Best Men's Watch of the Year - Vacheron Constantin Overseas Chronograph

Best Women's Watch of the Year -Patek Philippe Aquanaut Luce “Rainbow” Chronograph

Hạng mục xe hơi của năm

Best Super Car of the Year - Ferrari 296 GTB





Best Super SUV of the Year - Aston Martin DBX 707

Best Super Luxury Sedan of the Year - Mercedes-Maybach S680 4MATIC

Hạng mục Khách sạn, Nhà hàng & Khu nghỉ dưỡng của năm

Best Luxury Lifestyle Resort of the Year - InterContinental Danang Sun Peninsula Resort Best Luxury Wellness Resort of the Year - Four Seasons The Nam Hai, Hoi An

Best Luxury Island Resort of the Year - Regent Phu Quoc

Best Luxury Meeting & Conference Hotel of the Year - Vinpearl Landmark 81 – Autograph Collection

Best Fine Dining Restaurant of the Year - Da Vittorio Saigon

Hạng mục Bất động sản của năm

Best Luxury Mixed-use Development of the Year - MerryLand Quy Nhon Best Luxury Waterfront Mansion of the Year - Oasia SwanBay

Best Luxury Branded Residences of the Year - The Rivus (Masterise Homes) Best Luxury Condo Development of the Year - The Opusk (Sonkim Land)

Hạng mục Dịch vụ ngân hàng cá nhân cao cấp của năm

Best Private Banking of the Year - MB Private

Hạng mục Editor’s Choice

Best Whiskey Launch of the Year- Johnnie Walker 48 Y.O Best Automobile Facility - Porsche Centre Saigon

Best Restaurant Launch of the Year - Da Vittorio Saigon Best Honeymoon Resort - Banyan Tree Lăng Cô