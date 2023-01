3 diễn viên nhí hứa hẹn ‘gây sốt’ màn ảnh nhỏ Việt Nam

Tuấn Phong hóa “ông cụ non” trong Thương ngày nắng về và Đừng làm mẹ cáu

Trong Thương ngày nắng về, diễn viên nhí Tuấn Phong vào vai So có tính cách hiếu động, nghịch ngợm hay tỵ nạnh. So sở hữu gương mặt tròn, bầu bĩnh, đôi mắt một mí cùng tạo hình mái tóc xoăn, giọng nói siêu cưng đã đốn tim biết bao khán giả. So cũng chính là một “tác nhân” ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ giữa vợ chồng Khánh (Lan Phương). Những lời nói đáng yêu, hồn nhiên, rất tình cảm của cậu bé đã khiến Khánh không ít lần rơi nước mắt. Đó cũng là lý do cô níu kéo cuộc hôn nhân với Đức (Hồng Đăng).

Tuấn Phong năm nay 7 tuổi. Thương ngày nắng về cũng là lần đầu cậu bé tham gia một dự án phim truyền hình lớn. Trước đó cậu bé đóng một số phim ngắn, quay quảng cáo... Mặc dù còn rất nhỏ nhưng “bé So” dạn dĩ và hòa nhập nhanh chóng với tiến độ làm việc của đoàn. Cùng với tài năng diễn xuất của mình, cậu đã hoàn thành xuất sắc vai diễn được giao. Tuấn Phong thể hiện sự thích thú đặc biệt với việc diễn xuất, thậm chí, khi đi diễn cậu bé còn không muốn về. Khó khăn lớn nhất của Tuấn Phong khi vào vai So có lẽ là ở thời điểm ghi hình, cậu bé chưa thuộc hết mặt chữ nên việc học thoại cần có sự trợ giúp của mẹ. Ngoài ra, sự hỗ trợ của đạo diễn và các thành viên đoàn phim cũng giúp cho việc khớp thoại của cậu bé và các diễn viên khác trở nên chân thực. Được biết, nhân vật So có nhiều tính cách tương đồng với Tuấn Phong nên cậu bé không gặp quá nhiều khó khăn khi nhập vai. Diễn xuất tự nhiên, lém lỉnh của Tuấn Phong luôn mang lại những phút giây thoải mái, vui vẻ cho khán giả.

Đừng làm mẹ cáu có cặp đôi nhí thủ vai Voi và Happy. Tuấn Phong chính là cậu bé Voi lém lỉnh, có tính cách giống “ông cụ non” dù chỉ mới 7 tuổi. Voi là kết quả của “cuộc tình một đêm” giữa Khôi và Vy. Họ là một gia đình nhỏ khá ổn dù chỉ là hợp đồng hôn nhân. Voi nhận đầy đủ tình thương của bố mẹ nên tính cách của cậu bé cũng vô tư. Voi rất “kết” Happy nên thường xuyên có những suy nghĩ kiểu “người lớn” như lấy thẻ tín dụng của bố đem tặng “bạn gái” nhỏ, rồi muốn cưới Happy, có suy nghĩ phải “đốt lửa” lên thì mới tạo ra em bé như bố mẹ… Diễn xuất của Tuấn Phong trong Đừng làm mẹ cáu thường xuyên khiến khán giả phải bật cười.

Chu Diệp Anh - tiểu mỹ nhân của màn ảnh Việt

Diễn viên nhí Chu Diệp Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô bé tham gia qua nhiều phim như Ngược chiều nước mắt, Ông ngoại tuổi 30, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về… và để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Chu Diệp Anh được gia đình cho tham gia hoạt động nghệ thuật từ bé. Không chỉ nổi tiếng trên màn ảnh, với gương mặt được nhận xét "như bước ra từ cổ tích" với đường nét hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt to đen láy, cô bé còn là người mẫu nhí đắt show ở Hà Nội, luôn tạo ấn tượng đặc biệt với khán giả mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Từng tham gia nhiều dự án truyền hình nhưng vai Hoa lúc nhỏ trong Thương ngày nắng về là vai diễn mà cô bé nhận về lượng phản hồi "bùng nổ" của khán giả. Trong phim, Chu Diệp Anh đóng vai con gái một người mẹ đơn thân, từng có mối quan hệ ngoài luồng với đàn ông có vợ, nên cô bé bị mọi người hắt hủi. Mặc dù vai diễn khá "nặng đô", Chu Diệp Anh vẫn được đánh giá thể hiện tốt, đặc biệt là ánh mắt có hồn. Những cảnh quay của “bé Hoa” đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.





Là diễn viên nhí đầy tiềm năng, Chu Diệp Anh còn tương lai rộng mở để phát triển. Sẽ là quá sớm nếu đặt cho cô bé quá nhiều kỳ vọng, nhưng nếu đi đúng hướng, Chu Diệp Anh hoàn toàn có thể khiến khán giả yêu phim ảnh nước nhà đặt niềm tin vào lớp thế hệ diễn viên tiếp nối đầy thực lực.

An Nhiên như “bà cụ non” trong Đừng làm mẹ cáu

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương cùng lối diễn xuất tự nhiên, bé An Nhiên - đóng vai con gái Quỳnh Kool trong phim Đừng làm mẹ cáu đang được khán giả vô cùng yêu mến. Vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần cùng lối diễn xuất tự nhiên, đôi lúc như “bà cụ non” của cô bé khiến khán giả không khỏi ấn tượng và yêu mến. Khán giả xem phim “phát sốt” khi nghe những câu thoại rất “người lớn” nhưng lại không gây phản cảm qua cách diễn xuất hồn nhiên của An Nhiên: “Mẹ cháu bị tiền mãn kinh đấy ạ”, "Ai bảo ngày xưa mẹ không học đại học nên giờ mới không xin được việc”, “Con không tìm chồng cho mẹ, liệu mẹ có tìm được không”. Một vài ý kiến khán giả đã bình luận: “Con đáng yêu quá con ơi. Phim này mà không có con với bé Voi thì không thể hay được”, “Diễn hay, xuất sắc, cưng quá trời luôn”, “Cứ phải đợi đến thứ năm. Lâu quá nhớ “bà cụ non” lắm luôn”...

Happy tên thật là Nguyễn Ngọc An Nhiên, 5 tuổi, tên gọi ở nhà là Cherry. Dù mới lên 5 nhưng An Nhiên đã là một "hot kid" đình đám, đồng thời góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách của VTV.

Ngay từ khi còn nhỏ, cô bé đã được mẹ cho làm quen với nghệ thuật, thử sức với vai trò người mẫu nhí từ sớm, từng góp mặt trong rất nhiều show diễn thời trang lớn nhỏ như Vietnam Junior Fashion Week 10, Đôi chân biết hát, Ngọn nến ước mơ, Tuần lễ di sản văn hóa Việt Nam 2019.Ngoài ra, An Nhiên còn chụp lookbook, quay TVC quảng cáo, làm mẫu cho nhiều nhãn thời trang trẻ em.

Sau một thời gian, An Nhiên dần mở rộng cơ hội phát triển nhờ được mẹ cho đi casting một số bộ phim. Tuy còn nhỏ nhưng Nhiên đã sở hữu "gia tài" phim ảnh đáng nể. Trước Đừng làm mẹ cáu, cô bé từng tham gia nhiều phim truyền hình hot khác của VTV như Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Thương ngày nắng về, Đấu trí.

Nhận xét về cặp “tiên đồng ngọc nữ nhí” Tuấn Phong - An Nhiên, diễn viên Quỳnh Kool chia sẻ: “ Đó là hai bạn nhỏ rất thông minh và ngoan ngoãn. Hai bé diễn xuất hết sức tự nhiên. Đoàn phim Đừng làm mẹ cáu quả thật có sức sống hơn nhiều với sự góp mặt của hai diễn viên nhí đáng yêu này”.