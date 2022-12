3 đội bóng có thể lọt vào tứ kết giải bóng đá U.21 quốc gia

Đội Đồng Tháp:

Đồng Tháp là một trong những đội bóng trẻ phía Nam thi đấu thành công nhất ở các giải vô địch quốc gia các lứa tuổi, mang lại niềm tự hào cho bóng đá miền Tây Nam bộ. Giữa những năm 2000, Đồng Tháp bị tuột lại do đào tạo trẻ gặp khó và chỉ mới trở lại vào đầu những năm 2010. Với quyết tâm làm lại cho dù thành tích đội hạng nhì còn thấp, nhưng Đồng Tháp hiện đang có một đội bóng U.21 và trước đó là U.19 khá chất lượng. Đồng Tháp cũng là nơi sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn từ hệ thống giải trẻ như Phan Thanh Bình, Bùi Tấn Trường, Đoàn Việt Cường, Nguyễn Quý Sửu hoặc gần đây như Trần Công Minh, Cao Tấn Hoài, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Nhật Trường.

Trong vài năm qua lứa trẻ của Đồng Tháp được giao cho bộ đôi Bùi Văn Đông và Phan Thanh Bình dẫn dắt, thi đấu khá tốt luôn vượt lên trong các bảng đấu phía Nam để có mặt ở các vòng chung kết. Như năm 2020 tại VCK U.21 ở Nha Trang, Đồng Tháp đã có một trận đấu quá cảm xúc khi loại Công an Nhân dân để lọt vào tranh bán kết. Lần này ở vòng loại giải U.21 bảng D, Đồng Tháp xếp nhì bảng sau Học viện Nutifood và đứng trên Năng khiếu TP.HCM. Trong đội có những cái tên nổi bật đáng kể như tiền đạo Phùng Khắc Lê, tiền vệ Võ Công Minh, Trần Long Hải, Nguyễn Văn Dương thi đấu rất năng nổ, lợi hại, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho giải U.21 lần này. Quyết tâm của Đồng Tháp là lọt vào bán kết và có thể đi xa hơn.

Đội Gia Định:

Lần đầu tiên có mặt tại VCK sau 2 lần tham dự giải. Năm rồi Gia Định từng thi đấu ở vòng loại bảng A trên sân VFF và cũng đã có một số trận gây ấn tượng như hòa Hoàng Anh Gia Lai, hòa Thanh Hóa và thắng Khánh Hòa. Tuy không thể góp mặt ở vòng chung kết nhưng kết quả đó giúp cho đội bóng non trẻ này tự tin quyết tâm tham dự thêm ở giải năm nay. Và thực tế nhờ sự đầu tư đúng đắn, Gia Định đã xuất sắc vượt lên ở bảng C vòng loại tranh tại Bình Phước để giành vé thứ nhì bảng sau Bình Dương có mặt tại VCK và vượt qua cả những đội tên tuổi khác như Long An, Đồng Nai, Tiền Giang.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Nhật Thanh, một cựu cầu thủ từng chơi V-League và hạng nhất, đặc biệt có một gương mặt kỳ cựu trong hàng ngũ những quan chức theo đội là ông Trần Tiến Đại, người từng huấn luyện Vissai Ninh Bình trước đây nên Gia Định có lối đá rất ổn định, kiên trì và bền bỉ. Đội hình của Gia Định có bộ khung với thủ môn Điểu Đạo, đội trưởng Nguyễn Thành Công, Đỗ Tấn Thành hay Bùi Thế Phong đều là những gương mặt được đào tạo từ nhiều nguồn khác nhau từ Huế, Đắk Lắk, PVF, Phú Thọ hay Nam Định. Họ tập hợp về dưới màu áo Gia Định chơi đầy khát vọng và quyết tâm nên từng bước cho thấy sự tiến bộ. Vào VCK, Gia Định hy vọng sẽ gây được bất ngờ vì là lính mới nên ít được chú ý và sẽ nỗ lực có mặt ở tứ kết.





Đội Khánh Hòa:

Từng vô địch U.21 cách đây 15 năm trên sân Nha Trang sau khi vượt qua Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết. Ngày ấy lứa cầu thủ trẻ của Khánh Hòa rất hùng hậu với Nguyễn Quang Hải (Hải gà), thủ môn Phạm Văn Thạch, Từ Hữu Phước, Hồ Văn Thuận, Trần Tấn Đạt đã chơi rất hay. Trước đó mấy năm tại giải U.21 ở Gia Lai năm 2004 Lê Tấn Tài cũng từng đưa Khánh Hòa lọt vào trận chung kết. Với chất lượng đào tạo trẻ tốt, đội bóng phố biển có giai đoạn cung cấp rất nhiều tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam. Chính những cái tên như Lâm Ti Phông hay Trần Đình Kha, Phạm Trùm Tĩnh nổi lên sau đó và đã góp phần đưa U.21 Khánh Hòa giành thành tích cao tại Quảng Ninh năm 2016 khi về nhì, chỉ thua Hà Nội trong trận chung kết.

Dù những kết quả gặt hái ở các giải trẻ không liên tục và không đều nhưng do tính chất ngổ ngáo của một đội bóng được xem là luôn có tinh thần mạnh mẽ, thi đấu kiên cường thì Khánh Hòa luôn cho thấy ở bất cứ giải nào họ luôn biết cách gây khó cho đối thủ, bất kể đó là đội mạnh và có lực lượng dày hơn mình. Năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Văn Tú, đội thi đấu ở bảng B trên sân Hàm Rồng xếp sau chủ nhà HAGL và đứng trên Đà Nẵng để giành vé đi Vòng Chung kết. Trong đội có những cái tên tuy chưa thật xuất sắc nhưng luôn biết cách tạo đột biến bằng lối chơi máu lửa như thủ môn Lê Công Kha, tiền vệ Đỗ Thành Tài, tiền đạo Trần Khánh Dũng. Biết mình biết ta, đội bóng phố Biển chỉ hy vọng vượt qua vòng bảng là đạt yêu cầu.

15 giờ chiều nay 15.12 tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên (TP Vinh, Nghệ An), BTC giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 26 năm 2022 tiến hành họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết. 12 đội bóng tham dự sẽ chia vào 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 bảng đá tại Nghệ An và 1 bảng đá tại Hà Tĩnh. Lực lượng các đội bóng đến VCK lần này được xem là rất mạnh, trong đó những ứng cử viên nặng ký có Học viện Nutifood (đương kim vô địch), Hà Nội (á quân), HAGL (đội hạng ba năm rồi), SLNA (chủ nhà), Viettel (cựu vô địch năm 2020). Ngoài ra phải kể đến Bình Dương, Đà Nẵng, Thanh Hóa và đồng chủ nhà Hà Tĩnh cũng rất tham vọng.