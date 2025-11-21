Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

3 sông miền Trung đỉnh lũ trên báo động 3, ngập lụt lan rộng 3 tỉnh

Phan Hậu
Phan Hậu
21/11/2025 07:29 GMT+7

Miền Trung còn 3 sông có lũ vượt báo động 3. Dự báo trong hôm nay, ngập lụt tiếp tục lan rộng ở 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Cập nhật lũ miền Trung đến sáng nay 21.11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vẫn còn 3 sông có lũ vượt báo động 3.

3 sông miền Trung đỉnh lũ trên báo động 3, ngập lụt lan rộng 3 tỉnh- Ảnh 1.

Mưa lũ miền Trung diễn biến phức tạp, ngập lụt còn tiếp tục trong 2 - 4 ngày tới

ẢNH: BÁ DUY

Cụ thể, lũ trên sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Phú Lâm là 3,9 m, trên báo động 3 là 0,2 m. Lũ sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) tại trạm Ninh Hòa là 6,4 m, trên báo động 3 là 0,7 m, đã giảm xuống dưới mức lũ lịch sử năm 1986 (6,58 m) là 0,18 m. Lũ sông Krông Ana (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn là 426,04 m, trên báo động 3 là 2,04 m.

Dự báo 12 giờ tới, nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn sẽ xuống dưới mức báo động 2, tại trạm Phú Lâm xuống dưới mức báo động 3; lũ trên sông Kôn tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 2. Sông Krông Ana nước tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Dự báo trong hôm nay, ngập lụt tiếp tục lan rộng ở gần 100 xã, phường tại  3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Miền Trung mưa lớn, ngập lụt từ 2 - 4 ngày nữa

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 5 giờ ngày 20.11 đến 5 giờ ngày 21.11, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đã có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo tại trạm Suối Sung - Hoa Sơn (Khánh Hòa) lên tới 402,6 mm, tại Núi Thành (Đà Nẵng) 110,2 mm, tại Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) 133,2 mm, Sông Hinh (Đắk Lắk) 272 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa và dự báo trong sáng nay tiếp tục có mưa. Theo đó, nhiều xã, phường từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, nhiều khu vực ở miền Trung tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới. 

Dự báo thời tiết hôm nay 21.11, khu vực phía đông các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Ngày và đêm 22.11, phía đông các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 23.11, phía đông các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm. 

Dự báo từ ngày 24.11 mưa lớn ở miền Trung giảm nhanh, ngập lụt ở miền Trung còn duy trì trong 2 - 4 ngày tới.

Mưa lũ miền Trung trong những ngày vừa qua làm 50 người chết và mất tích. 6 tỉnh miền Trung từ Quảng Trị - Khánh Hòa đang có 52.056 nhà dân ngập lụt.

