3 thương hiệu xe Trung Quốc nguy cơ rút khỏi thị trường Việt Nam

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến làn sóng trở lại của các thương hiệu xe Trung Quốc. Tuy nhiên thực tế cho thấy, ngoài một số hãng có tín hiệu khả quan, phần lớn vẫn gặp khó trong việc thuyết phục khách hàng. Trong đó, ba thương hiệu ghi nhận doanh số cực thấp, thậm chí nhiều tháng không bán được chiếc nào, có thể đối diện nguy cơ rút khỏi thị trường Việt Nam.

Haval: Doanh số "èo uột"

Haval chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 8.2023 bằng mẫu H6 HEV. Mẫu SUV, crossover cỡ C nhập khẩu từ Thái Lan với giá công bố 1,096 tỉ đồng. Đây là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng gia đình, muốn tìm một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu. Cuối năm 2024, để mở rộng danh mục tại Việt Nam, Haval tiếp tục giới thiệu Jolion, mẫu CUV cỡ B+ với giá dự kiến hơn 700 triệu đồng.

Haval H6 và Jolion từng được kỳ vọng sẽ là làn gió mới cho nhóm xe Trung Quốc tại Việt Nam, nhưng doanh số lại không như kỳ vọng ẢNH: GMW

Tuy nhiên, lượng tiêu thụ của 2 mẫu xe này lại không như kỳ vọng. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, sau 3 quý đầu năm 2025, chỉ có hơn 80 xe Haval được đăng ký mới tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa, tính trung bình hai mẫu H6 và Jolion mỗi mẫu chỉ bán ra khoảng 40 xe trong suốt 9 tháng, mức khá thấp khi so với các đối thủ như Mazda CX-5 (11.306 xe) hay Toyota Corolla Cross (6.161 xe).

Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, nguyên nhân chính khiến Haval chưa thành công đến từ định giá cao so với thương hiệu, ít phiên bản lựa chọn và mạng lưới hậu mãi còn yếu. Tại Việt Nam, phiên bản duy nhất của Haval H6 hiện có giá 986 triệu đồng. Mức niêm yết này cao hơn hầu hết xe trong phân khúc như Mazda CX-5 (749 - 979 triệu đồng), Ford Territory (762 - 896 triệu đồng), Hyundai Tucson (769 - 989 triệu đồng). Tương tự, Haval Jolion với giá 669 - 719 triệu đồng cũng không rẻ hơn những mẫu SUV đô thị đã có tên tuổi như Mitsubishi Xforce (599 - 680 triệu đồng), Hyundai Creta (640 - 740 triệu đồng), KIA Seltos (599 - 724 triệu đồng).

Bên cạnh đó, Haval cũng không tạo được dấu ấn về thương hiệu như các hãng xe Trung Quốc khác. Trong khi xe BYD nổi bật với công nghệ pin, Lynk & Co có kiểu dáng bắt mắt thì cả hai mẫu xe của Haval chưa tạo được lợi thế này.

Haima: Trở lại nhạt nhòa

Sau nhiều năm vắng bóng, Haima chính thức trở lại Việt Nam vào tháng 12.2023 với mẫu MPV Haima 7X (xe xăng) và 7X-E (xe điện). Đây đều là những sản phẩm từng gây chú ý tại thị trường nội địa Trung Quốc nhờ thiết kế trẻ trung, nhiều trang bị công nghệ. Tuy nhiên, khi xuất hiện tại Việt Nam, Haima không tạo được tiếng vang tương xứng, dù từng được quan tâm không ít.

Haima 7X và 7X-E nhiều công nghệ, song vẫn "bị lu mờ" trước các mẫu MPV thương hiệu Nhật Bản, Hàn Quốc và giá dễ tiếp cận hơn ẢNH: ĐẠI LÝ HAIMA

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, tính từ tháng 1 - 9.2025, chỉ có 4 chiếc Haima được đăng ký mới. Con số này phản ánh rõ mức độ yếu kém trong khả năng tiếp cận khách hàng Việt của thương hiệu này. Một số đại lý từng nhập xe về trưng bày phải liên tục giảm giá mạnh hoặc tạm ngừng nhận đơn do lượng quan tâm quá ít.

Nguyên nhân khiến Haima gặp khó chủ yếu đến từ mức giá cao nhưng trang bị và độ phủ thương hiệu chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ. Haima 7X bản xăng có giá 865 triệu đồng, đắt hơn giá khởi điểm của Toyota Innova Cross (từ 810 triệu đồng) và Hyundai Custin (từ 820 triệu đồng). Với khách hàng "ăn chắc mặc bền" hay có xu hướng chạy dịch vụ, xe Nhật - Hàn sẽ là lựa chọn khả dĩ hơn xe Trung Quốc. Trong khi, phiên bản chạy điện 7X-E có giá 1,1 - 1,2 tỉ đồng lại càng gặp khó khi khách Việt chưa thật sự mở lòng với xe Trung Quốc có giá trên 1 tỉ đồng.

Dongfeng: Đa dạng mẫu mã nhưng thương hiệu còn "yếu"

Sau những lần "đến rồi đi", Dongfeng chính thức trở lại thị trường xe du lịch Việt Nam vào đầu năm 2025. Hãng giới thiệu cùng lúc 4 mẫu xe mới gồm Huge, Mage, E70 và Box, trải dài từ SUV đến sedan và hatchback điện.

Dongfeng ra mắt 4 mẫu xe cùng lúc nhưng định vị cao và thương hiệu mới khiến hãng khó tìm chỗ đứng tại Việt Nam ẢNH: GIA LINH

Tuy nhiên, giá bán của các mẫu xe Dongfeng cũng được đánh giá khá cao so với mặt bằng chung. Cụ thể, Dongfeng Huge (SUV cỡ D) có giá 1,029 tỉ đồng, đắt hơn Mazda CX-8 hay Kia Sorento. Dongfeng Mage (SUV cỡ C), có giá 749 - 969 triệu đồng, cao hơn cả Mazda CX-5. Dongfeng E70 (sedan điện cỡ C) niêm yết 689 triệu đồng, vẫn cao hơn Mazda3 hay Kia K3. Riêng Dongfeng Box, mẫu hatchback điện cỡ B có giá từ 499 - 629 triệu đồng, thuộc phân khúc vốn đang rất kén khách tại Việt Nam.

Theo cập nhật của Thanh Niên, tính đến hết quý 3/2025, lượng xe du lịch thương hiệu Dongfeng đăng ký mới tại Việt Nam chỉ đạt khoảng 13 xe.