4 đội bóng có thể gây bất ngờ tại vòng chung kết giải U.21 quốc gia

Đội Becamex Bình Dương:

Là đội từng 8 lần tham dự VCK, trong đó 2 lần đáng chú ý nhất đều giành á quân là năm 2009 và 2011 khi giải U.21 được tổ chức tại Bình Dương. Trong nhiều năm qua, lò đào tạo đất Thủ đã luôn chứng tỏ sự đúng đắn trong công tác đào tạo trẻ khi mỗi năm đều giới thiệu được những cầu thủ có tiềm năng thi đấu tốt ở giải V-League như Trọng Huy, Tống Anh Tỷ, Tiến Linh, Trương Dũ Đạt, Nguyễn Trần Việt Cường và chính lứa này đã góp phần giúp Becamex Bình Dương từng vào sâu ở các giải U.21, U.19.

Lần này Bình Dương vẫn có trong tay đội hình khá chất lượng với những cái tên như Bùi Vĩ Hào, Võ Hoàng Minh Khoa, Hà Trung Hậu, Lưu Tự Nhân, Nguyễn Hữu Hào, Trần Hoàng Bảo. Một nửa trong số này đang chơi ở V-League, nên kinh nghiệm thi đấu của những gương mặt tiềm năng này sẽ giúp ích cho U.21 Bình Dương.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Võ Hồng Phúc, đội Bình Dương đã dẫn đầu bảng C một cách thuyết phục với 5 trận toàn thắng. Mục tiêu của Becamex Bình Dương tại VCK là sẽ phấn đấu vào càng sâu càng tốt để người hâm mộ tỉnh nhà hài lòng. Do vậy ban huấn luyện đội bóng đất Thủ sẽ phải có đối sách phù hợp để chí ít cũng phải vượt qua vòng bảng và vào bán kết. So với những đối thủ mạnh khác như Viettel, Hà Nội, Học viện Nutifood, chủ nhà Sông Lam Nghệ An hay Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng Đông Nam bộ không có nhiều những cá nhân vượt trội, nhưng lối đá toàn đội thì vô cùng “máu lửa” và chứa đựng nhiều yếu tố có thể gây bất ngờ.

Đội Đà Nẵng:

Là đội từng 3 lần vô địch giải U.21 vào các năm 2003, 2008, 2009 và có thâm niên 15 lần có mặt ở VCK U.21. Đó là những năm mà dưới sự dẫn dắt của các HLV làm trẻ tốt như Phan Công Thìn và Phan Thanh Hùng, U.21 Đà Nẵng luôn là một thế lực mạnh, đủ sức khuynh đảo bóng đá trẻ Việt Nam. Nhưng do có nhiều biến động ở tuyến đào tạo trẻ nên từ sau năm 2015 đến nay, đội bóng sông Hàn liên tục vắng mặt 5 năm liền ở vòng chung kết. Dù rất căn cơ trong công tác đào tạo trẻ với hệ thống được xây dựng lớp lang qua sự dẫn dắt của các cựu danh thủ một thời của bóng đá Đà Nẵng, nhưng bất cập lớn nhất nằm ở khâu tổ chức nên CLB đã siết lại trong thời gian gần đây để củng cố lại và từng bước lấy lại sức bật.

Nhờ vậy mà Đà Nẵng đang bắt đầu tạo nên một lớp kế thừa khá tốt, thi đấu ổn định từ cấp độ U.17 đi lên và có một số nhân tố đã được bổ sung vào đội V-League. Ở vòng loại bảng B giải U.21 quốc gia năm nay, Đà Nẵng dù thiếu vắng vài trụ cột do chấn thương và đang chơi ở V-League nhưng vẫn giành được suất vào vòng chung kết sau HAGL và Khánh Hòa, tìm trở lại vị thế của mình. Trong đội hình của Đà Nẵng hiện nay có nhiều cái tên nổi bật như Nguyễn Phi Hoàng, Lương Duy Cương, Phạm Bá Thảo, Võ Minh Đan, Phạm Văn Hữu, Phạm Xuân Tạo. Đội do ông Trương Văn Lợi làm trưởng đoàn, HLV Võ Phước dẫn dắt, các trợ lý Nguyễn Đình Thuần, Nguyễn Tăng Tuấn. Mục tiêu của Đà Nẵng là quyết vào sâu nhất có thể, trước mắt là phấn đấu vào tứ kết.

Đội Hà Tĩnh:

Lần thứ 2 tham dự VCK, Hà Tĩnh đến với giải U.21 với tư cách đồng chủ nhà. Ở lần tham dự đầu vào năm 2019 tại Pleiku, Hà Tĩnh dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức khi đó đã giành giải đồng hạng ba. Thực lực của Hà Tĩnh lúc đó rất mạnh vì là đội Hà Nội B mới chuyển sang có những cái tên rất chất lượng như Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Tuấn Hải, Trần Văn Công, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú. Tuy nhiên do sai lầm đấu pháp ở trận bán kết mà Hà Tĩnh đã để thua Phố Hiến và mất vé vào chơi trận chung kết. Lần trở lại này sau 3 năm, Hà Tĩnh có một số cầu thủ tốt do chính mình đào tạo như Dương Văn Kiên, Trịnh Minh Khôi, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Ngọc Thắng, Chandler Phi Hoàng Kenny. Trong số này Ngọc Thắng từng thi đấu cho CLB Long An ở giải hạng nhất theo dạng cho mượn. Anh từng vô địch U.21 quốc gia cùng Học viện Nutifood, được gọi lên khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch giải Đông Nam Á trên đất Campuchia. Tiền vệ Nguyễn Minh Quang sở hữu tốc độ tốt và khả năng đi bóng lắt léo, tự tin. Còn trung vệ người Mỹ gốc Việt Kenny Phi Hoàng Chandler, từng trưởng thành từ Học viện Lamasia của Barcelona và có thời gian ăn tập tại HAGL.





Bên cạnh đó là những gương mặt bổ sung từ Quảng Nam như Nguyễn Hữu Hưng hay các tuyển thủ U.23 Đinh Quý, U.20 Việt Nam như Nguyễn Đình Bắc hoặc từ Sông Lam Nghệ An như Nguyễn Văn Bảy, Trần Đình Thành, Hồ Viết Mạnh hay từ CLB Sài Gòn như Nguyễn Ngọc Hậu, Nguyễn Văn Sơn, Bùi Ngọc Long. Đội đồng chủ nhà được sự dẫn dắt bởi HLV Hoàng Thọ và các trợ lý như Trần Đức Toản, đặc biệt là Nguyễn Anh Cường, một biểu tượng của bóng đá trẻ Hà Tĩnh khi từng giành hạng 4 tại VCK giải U.16 châu Á năm 2000 tại Đà Nẵng. Khi đó Anh Cường cùng với thế hệ vàng khác như Văn Quyến, Minh Đức, Như Thuật, Lâm Tấn đã chơi rất hay giúp Việt Nam đánh bại cả Trung quốc lẫn Myanmar. Tham dự VCK U.21 lần này, Hà Tĩnh quyết tâm sẽ lọt vào tứ kết ngay trên sân nhà và nếu có điều kiện sẽ đi xa hơn.

Đội Thanh Hóa:

Rất lâu rồi bóng đá Thanh Hóa mới có mặt lại tại vòng chung kết. So với người láng giềng SLNA thì Thanh Hóa không phải không có lò đào tạo tốt, nhưng do nhiều năm trồi sụt, lứa trẻ ít được quan tâm nên phát triển không bền vững. Trong khoảng 5-6 năm trở lại đây, Thanh Hóa bắt đầu chú ý làm trẻ lại rất căn cơ và quả ngọt đầu tiên chính là chức vô địch U.17 năm 2019 với những cái tên như Nguyễn Văn Tùng, Trương Đức Mạnh, Nguyễn Thái Sơn, Hà Châu Phi. Chính Văn Tùng và Đức Mạnh đã được gọi vào đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á năm 2022 tại Campuchia, còn Thái Sơn hay Châu Phi từng cùng U.19 Việt Nam giành quyền tham dự VCK giải U.20 châu Á.

Số cầu thủ trẻ của Thanh Hóa cũng đã thử lửa tại các sân chơi U.19 và U.21, nhưng do thiếu chiều sâu đội hình nên 2 năm qua chưa thể đi xa. Lần này dưới bàn tay của HLV trưởng Lê Hồng Minh, cựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam, người đã từng đưa U.19 Hà Nội lên ngôi vô địch năm 2016 tại Khánh Hòa và hồi tháng 4 vừa rồi đưa U.19 Thanh Hóa vào tứ kết thì U.21 Thanh Hóa đã chơi tốt từ đầu với 3 chiến thắng liên tiếp và sau đó về thứ 3 trong bảng sau Viettel, Hà Nội nhưng xứng đáng giành vé dự VCK. Với đội hình khá chất lượng ngoài những cái tên trên còn có Nguyễn Bá Tiến, Lê Ngọc Trọng, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lại Văn Tú, Cầm Bá Thành... HLV Lê Hồng Minh tự tin cho rằng, Thanh Hóa sẽ nỗ lực hết sức để cố gắng vượt qua vòng bảng để góp mặt ở tứ kết.