4 loại thực phẩm âm thầm gây sâu răng, chớ coi thường!

Cần nhớ, ăn một số loại thực phẩm và uống một số loại đồ uống có thể ảnh hưởng đến miệng và răng của chúng ta theo nhiều cách.

Ví dụ, nghiên cứu cho thấy rằng nhiều loại thực phẩm khác nhau có thể góp phần gây sâu răng.

Điều này xảy ra khi bề mặt men răng của bạn bị tổn thương.

Nếu không được điều trị, sâu răng có thể dẫn đến nhiễm trùng, đau nhức và thậm chí là mất răng.

Tiến sĩ Cary Goldstein, một nha sĩ tại Trung tâm Nha khoa Goldstein ở Atlanta (Mỹ), đã có những chia sẻ với Eat This, Not That! về những loại thực phẩm có thể gây sâu răng.

1. Đồ uống có đường

Nếu bạn uống nhiều đồ uống có đường một cách thường xuyên, bạn có thể đang âm thầm làm hỏng răng của mình.

Đồ uống như soda (nước ngọt), nước tăng lực và trà ngọt có thể góp phần gây sâu răng theo thời gian.

Tiến sĩ Goldstein giải thích: “Đường trong những loại đồ uống này dễ dàng dính vào răng của bạn và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn sản xuất axit, có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám gây sâu răng và biến dạng răng của bạn”.

Nếu bạn định uống đồ uống có đường, việc chủ động vệ sinh răng miệng ngay sau đó là điều cần thiết cho sức khỏe răng miệng của bạn.

2. Thức ăn dính

Đây là điều mà mọi người có thể không nghĩ đến khi bị sâu răng, nhưng những thức ăn dính như kẹo hoặc thậm chí trái cây sấy khô có thể dần dần trở thành một vấn đề cho răng của bạn theo thời gian.





"Những thức ăn này mắc kẹt giữa răng của bạn và có thể khó loại bỏ chỉ bằng cách đánh răng. Chúng cũng thường chứa đường, có thể dẫn đến thối rữa theo thời gian", tiến sĩ Goldstein nói.

Theo tiến sĩ Goldstein, để giảm nguy cơ sâu răng, hãy chọn những món ăn nhẹ lành mạnh, không dính như rau, quả hạch và pho mát.

3. Thực phẩm có tính axit

Theo tiến sĩ Goldstein, các loại thực phẩm có tính axit cao như trái cây họ cam quýt, cà chua và giấm có thể làm suy yếu men răng của bạn.

Tiến sĩ Goldstein cho biết: "Mặc dù những thực phẩm này tốt cho sức khỏe, nhưng axit có trong chúng có thể ăn mòn men răng của bạn và gây sâu răng. Nếu bạn chọn ăn thực phẩm có tính axit, hãy nhớ súc miệng bằng nước sau đó để giúp trung hòa axit".

4. Carbohydrate tinh chế

Điều này có thể gây ngạc nhiên, nhưng một số carbohydrate như bánh mì và khoai tây chiên cũng có thể dẫn đến sâu răng.

Tiến sĩ Goldstein cho biết: “Đảm bảo chải răng và dùng chỉ nha khoa sau khi ăn carbohydrate. Ngoài ra, hãy chọn các loại carbohydrate lành mạnh hơn như trái cây, rau và ngũ cốc".

Cuối cùng, nếu bạn lo lắng về khả năng bị sâu răng và muốn hiểu rõ hơn loại thực phẩm và đồ uống tốt hay xấu cho sức khỏe răng miệng hiện tại của mình, bạn nên trò chuyện với các nha sĩ.

Tiến sĩ Goldstein khuyên: “Nhận thức được những loại thực phẩm có thể đang âm thầm làm hỏng răng của bạn có thể giúp bạn bảo vệ nụ cười của mình và giữ cho răng khỏe mạnh trong nhiều năm tới”, theo Eat This, Not That!