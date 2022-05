4 tác dụng phụ của món khoái khẩu - bỏng ngô

Nó hoàn hảo để nhai vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày và bạn có thể dễ dàng ăn nó bằng tay mà không hề nhận ra.

Các chuyên gia dinh dưỡng trong hội đồng chuyên gia y tế của trang web Eat This, Not That! ở Mỹ đã đưa ra ý kiến của họ về lợi ích của việc ăn bỏng ngô, cũng như những tiêu cực của nó.

1. Bổ sung chất xơ và protein

Amy Shapiro, chuyên gia dinh dưỡng (gọi tắt trong bài là chuyên gia) của Real Nutrition, cho biết: “Bỏng ngô có thể là một phần của chương trình quản lý cân nặng lành mạnh vì nó có chất xơ và protein (là ngũ cốc nguyên hạt) và có thể giúp bạn nạp vào cơ thể ít calo hơn”.

Ăn bỏng ngô mang lại cảm giác giòn ngon và cũng được coi là một loại thực phẩm có khối lượng lớn.

Điều này có nghĩa là bạn có thể ăn một phần lớn mà không cần tiêu thụ quá nhiều calo hoặc thêm gram chất béo.

Tuy nhiên, chuyên gia Shapiro lưu ý rằng không phải tất cả bỏng ngô đều được tạo ra như nhau, và chuyên gia Shapiro thích món bắp rang bơ.

"Tin hay không thì tùy, nhưng 3 cốc bắp rang bơ sẽ cung cấp cho bạn 3,6 gram chất xơ với dưới 100 calo", Amy Goodson, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của The Sports Nutrition Playbook cho biết.

"Hầu hết người Mỹ không có đủ chất xơ trong thói quen ăn uống của họ, nên bắp rang bơ có thể giúp ích!", chuyên gia Goodson cho biết.

Lời khuyên của Goodson là cân nhắc thêm các loại thảo mộc và gia vị để tạo hương vị thay vì bơ và muối.

2. Có thể gây ra khí

Chuyên gia Shapiro cho biết: “Bỏng ngô có thể gây đầy hơi và chướng bụng do một số người không tiêu hóa toàn bộ ngũ cốc đúng cách hoặc có thể do ăn quá nhiều”.

Nếu đúng như vậy, chuyên gia Shapiro khuyên bạn nên xem khẩu phần ăn của bạn, nhai thức ăn và đảm bảo rằng bạn uống nước.





Chuyên gia Shapiro nói: “Bỏng ngô là một nguồn chất xơ tuyệt vời; tuy nhiên, nếu không có đủ nước, chế độ ăn nhiều chất xơ có thể dẫn đến khó chịu và táo bón”.

3. Tăng lượng chất chống oxy hóa của bạn

Theo chuyên gia Goodson, bắp rang bơ cũng có chất chống oxy hóa.

Goodson cho biết: “Bỏng ngô có chứa một loại chất chống oxy hóa được gọi là axit phenolic. Chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do (hay còn gọi là kẻ xấu) có thể gây ra thiệt hại cho tế bào".

Trên thực tế, một nghiên cứu được Đại học Scranton (Mỹ) đăng tải đã báo cáo rằng bỏng ngô chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe được gọi là "polyphenol" hơn trái cây và rau quả.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng số lượng polyphenol được tìm thấy trong bỏng ngô lên đến 300 mg trên một khẩu phần.

Một khẩu phần ngô ngọt là 114 mg, trong khi tất cả các loại trái cây chứa 160 mg trên mỗi khẩu phần.

Một khẩu phần bỏng ngô có thể cung cấp 13% lượng polyphenol tiêu thụ trung bình mỗi ngày cho mỗi người.

4. Có thể làm tăng lượng calo nếu bạn không cẩn thận

Chuyên gia Goodson nói: “Bắp rang bơ là một loại ngũ cốc nguyên hạt và chứa nhiều chất dinh dưỡng khi cho một lượng lớn bơ và muối vào, đồng thời cũng làm tăng calo”.

Ví dụ như bỏng ngô đóng gói sẵn thường chứa chất béo chuyển hóa cũng như chất béo bão hòa. Theo chuyên gia Goodson, cả hai loại chất béo này đều là những loại bạn muốn hạn chế trong chế độ ăn uống.

Chuyên gia Goodson gợi ý nếu bạn muốn giữ cho bỏng ngô ít calo nhưng vẫn thưởng thức được với gia vị, hãy cân nhắc thêm các loại thảo mộc và gia vị để nêm vào. Bạn cũng có thể cho một ít dầu ô liu hoặc dầu bơ thay vì bơ, theo Eat This, Not That!