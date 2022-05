5 dấu hiệu bí mật mà trái tim muốn bạn biết

"Hầu hết mọi người hiểu rõ cơ thể của họ hơn bất kỳ bác sĩ nào. Nói chung, nếu bạn liên tục cảm thấy có điều gì đó không 'đúng' hoặc không phải như những gì bạn đã quen, điều đó cần được chăm sóc y tế", Parag Joshi, tiến sĩ, bác sĩ, chuyên gia tim mạch của trung tâm Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Heart Disease (Mỹ), cho biết, theo Eat This, Not That!

Theo các chuyên gia, dưới đây là 5 triệu chứng của các vấn đề về tim cần lưu ý.

1. Rối loạn cương dương

Khó đạt được hoặc duy trì sự cương cứng có thể là một triệu chứng của bệnh tim và tổn thương động mạch.

Tiến sĩ Joshi cho biết: “Một vấn đề với các mạch máu của bạn ở một khu vực trên cơ thể có liên quan đến các vấn đề về mạch máu ở khu vực khác”.

2. Mệt mỏi nghiêm trọng

Mệt mỏi nghiêm trọng bất thường có thể là dấu hiệu của các vấn đề về tim.

Tiến sĩ, bác sĩ tim mạch can thiệp Leslie Cho cho biết: “Chúng tôi không nói về sự mệt mỏi toàn cầu giống như bạn cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày. Chúng tôi không nói về việc bạn cần đi ngủ trưa lúc 5 giờ.

Chúng ta đang nói về việc bạn đã có thể đi bộ lên một vài bậc cầu thang - và bây giờ bạn hầu như không thể đi lên một bậc thang. Hoặc bạn không thể đi bộ lên cầu thang mà không cảm thấy mệt mỏi nghiêm trọng".





3. Cảm giác nghẹt thở

Các bác sĩ cho biết cảm giác nghẹt thở có thể là một triệu chứng của chứng đau thắt ngực.

"Từ 'đau thắt ngực' thực sự có nghĩa là 'nghẹt thở', và đôi khi cảm giác đau thắt hoặc đau thắt lên cổ họng. Mọi người có xu hướng mô tả một cảm giác 'hạn chế' hoặc 'nghẹt thở'", Giáo sư David Newby, Chủ tịch Khoa Tim mạch tại Đại học Edinburgh (Scotland), cho biết.

4. Đau ngực

Các chuyên gia nói rằng đau ngực liên quan đến đau tim không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Tiến sĩ Cho nói: “Chúng ta cần tìm hiểu sâu hơn về các triệu chứng đau ngực ở cả nam và nữ vì nó liên quan đến các cơn đau tim. Nó hiếm khi kịch tính như bạn nghĩ, và nó có thể giống như áp lực hoặc chứng ợ nóng kéo dài theo thời gian".

5. Mắt cá chân bị sưng

Giáo sư Newby cho biết: “Không nên bỏ qua điều này, đặc biệt nếu mắt cá chân trở nên quá to, vì nó có thể là dấu hiệu của suy tim, nhưng nó cũng rất phổ biến và có nhiều nguyên nhân khác”.

Giáo sư Newby lưu ý thêm: thuốc huyết áp có thể dẫn đến mắt cá chân bị sưng, theo Eat This, Not That!