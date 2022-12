5 hướng tiếp cận giúp đạt chuỗi giá trị phi phát thải của doanh nghiệp FDI

Đầu tiên, Unilever Việt Nam đã thay thế tất cả nhiên liệu hóa thạch sử dụng trong lò hơi của các nhà máy bằng nguồn năng lượng tái tạo - viên gỗ sạch biomass được tái chế từ 100% pallet hư hỏng, gỗ vụn, trấu...

Doanh nghiệp cũng cam kết sử dụng 100% điện và nhiệt tái tạo trong hoạt động kinh doanh thông qua chứng chỉ năng lượng tái tạo IREC đối với nguồn điện đang sử dụng tại tất cả các nhà máy và văn phòng tại Việt Nam.

Phương pháp thứ hai được Tập đoàn Unilever áp dụng chính là cắt giảm một nửa việc sử dụng nhựa nguyên sinh đến năm 2025 để giúp giảm lượng khí thải trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Đến nay, Unilever Việt Nam đã giảm 55% lượng nhựa nguyên sinh trong sản xuất bao bì - sớm hơn mục tiêu của tập đoàn đến 3 năm - nhờ vào việc cắt giảm trực tiếp và sử dụng nhựa tái sinh PCR. Đây là kết quả từ quá trình nghiên cứu, áp dụng công nghệ và đổi mới vào phát triển cấu trúc bao bì.

Thứ ba, doanh nghiệp đang thay thế các hóa chất có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch bằng carbon tái tạo hoặc tái chế. Trong ngành hàng Chăm sóc gia đình, Tập đoàn Unilever ước tính phương pháp này sẽ giúp giảm đến 20% lượng khí thải nhà kính của sản phẩm.

Tại Việt Nam, ngành hàng Chăm sóc gia đình từ Unilever đã triển khai chiến dịch “Tương lai xanh” đầu năm 2022, hướng đến mục tiêu phát triển công thức sản phẩm giúp tiết kiệm nước và có khả năng phân hủy sinh học, đồng thời sử dụng 100% nguyên liệu đầu vào có khả năng tái chế hoặc tuần hoàn. Tính đến nay, một số sản phẩm từ Omo, Comfort, Sunlight, Cif, Lifebuoy của Unilever Việt Nam đều đạt những tiêu chí công thức sản phẩm giúp tiết kiệm nước và có khả năng phân hủy sinh học.





Tiếp đến, Unilever Việt Nam cần phối hợp cùng các đối tác, nhà cung cấp trong chuỗi giá trị nhằm cắt giảm phát thải khí nhà kính. Bởi hơn 75% dấu vết carbon trong chuỗi cung ứng của Unilever Việt Nam đến từ nguyên vật liệu đầu vào và các hoạt động bên ngoài hàng rào của doanh nghiệp.

Tới thời điểm hiện tại, Unilever Việt Nam đã bước đầu giảm 100% phát thải CO 2 và giảm 100% rác thải là bìa carton cho hoạt động vận chuyển bao bì từ nhà cung cấp bao bì công ty Dynaplast; chuyển đổi sang sử dụng 100% xe nâng điện, góp phần giảm 1.999 tấn CO 2 phát thải tại các trung tâm phân phối vào cuối năm 2021 so với năm 2020; đồng thời triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong việc quản lý rác thải, biến rác thải trở thành nguồn năng lượng và phân bón lành mạnh, trở lại phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Doanh nghiệp cũng đã tổ chức Hội nghị “Chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính” với sự tham gia của hơn 200 nhà cung cấp và đối tác, cũng như bước đầu thực hiện ký kết chương trình hành động cụ thể cùng các đối tác Crown, Dynaplast, Green Yellow, Linfox, Lix và VinFast.

Cuối cùng, Unilever Việt Nam mong muốn lan tỏa thông điệp và tiếng nói của mình để có được sự đồng hành của Chính phủ, các bộ ngành và cộng đồng để hỗ trợ tạo tác động rộng lớn đến toàn xã hội, đạt được các mục tiêu về giảm phát thải một cách toàn diện. Tập đoàn Unilever toàn cầu cũng sẽ kêu gọi các quốc gia đưa ra các chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống năng lượng và lương thực trong Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 27 - COP27 sắp tới.