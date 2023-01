5 người ra tòa trong phiên xét xử vụ thảm họa bóng đá Indonesia

Theo AFP, vụ giẫm đạp kinh hoàng vào tháng 10 tại sân Kanjuruhan, thành phố Malang ở Đông Java (Indonesia) đã khiến 135 người thiệt mạng, trong đó có hơn 40 trẻ em. Thảm kịch xảy ra sau khi cảnh sát bắn hơi cay vào khán đài chật cứng do những người hâm mộ quá khích tràn xuống sân vào cuối trận đấu giữa chủ nhà Arema FC và Persebaya Surabaya. Hàng trăm CĐV sau đó đã cuống cuồng chạy đến những lối thoát hiểm hẹp, dẫn đến khiến nhiều người bị giẫm đạp hoặc chết ngạt.

Trong số 5 người ra tòa lần này có 3 quan chức cảnh sát địa phương, họ đều bị buộc tội sơ suất vì trách nhiệm của mình liên quan đến thảm họa và phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù nếu bị kết tội. Nghi phạm thứ 6 - cựu chủ tịch giải đấu hàng đầu của Indonesia - vẫn đang bị cảnh sát điều tra.

Ngày 16.1, nhà chức trách địa phương đã điều động hàng trăm nhân viên an ninh xung quanh tòa án và phiên tòa được tổ chức trực tuyến vì lý do an ninh. Bên ngoài tòa án, một số người thân của nạn nhân kêu gọi án tử hình đối với những người chịu trách nhiệm.

Các nhà chức trách yêu cầu những người hâm mộ CLB Arema FC không đến Surabaya để dự phiên tòa vì sợ đụng độ với cảnh sát hoặc người hâm mộ của CLB đối thủ. Cảnh sát mô tả sự cố sân ngày 1.10 là một cuộc bạo động và cho biết 2 cảnh sát đã thiệt mạng. Nhưng những người sống sót sau vụ việc cáo buộc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức.





Cảnh sát Indonesia đã cách chức các cảnh sát trưởng TP.Malang và tỉnh Đông Java sau thảm kịch. Chính phủ Indonesia cũng đã đình chỉ tất cả các giải đấu hàng đầu sau thảm họa. Giải hàng đầu Indonesia được thi đấu trở lại vào tháng trước mà không có người hâm mộ trên khán đài.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ra lệnh điều tra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch, đồng thời cam kết phá bỏ và xây dựng lại sân vận động Kanjuruhan theo tiêu chuẩn của FIFA. Vụ giẫm đạp trên là một trong những thảm họa sân vận động khủng khiếp nhất, kể từ khi có 320 người thiệt mạng trong một trận đấu bóng đá ở Peru năm 1964.