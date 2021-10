5 thói quen có hại khi xem tivi

Tuy vậy xem tivi cũng cần đúng cách. Theo trang tin Eat This, Not That, dưới đây là 5 thói quen có hại hay mắc phải khi ta bận dán mắt vào tivi.

1. Không di chuyển

Ngồi một chỗ quá lâu gây tăng cân. Không chỉ vậy, những người trẻ ngồi xem tivi hơn 2 giờ/ngày tăng 70% nguy cơ phát triển bệnh ung thư đại trực tràng. Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo: “Vận động có thể giúp cải thiện nồng độ hormone và cách hoạt động của hệ thống miễn dịch. Người lớn nên tập thể dục cường độ trung bình ít nhất 150 phút (hoặc 75 phút vận động mạnh) mỗi tuần”.

2. Xem say sưa

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Medicine & Science in Sports & Health chỉ ra rằng việc xem tivi say sưa làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim, Alzheimer hoặc tiểu đường. Mỗi giờ xem thêm khiến nguy cơ tử vong tăng 12%. Việc xem liên tục không nghỉ không chỉ khiến chúng ta ít vận động mà còn gây khó ngủ nữa, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.





3. Không bảo vệ cơ thể trước ánh sáng xanh

Theo các chuyên gia, tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng xanh có thể khiến bạn già đi nhanh hơn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Aging and Mechanisms of Disease năm 2019 cho thấy ánh sáng xanh có thể làm hỏng các tế bào trong não và mắt. Để tránh điều này, các nhà nghiên cứu khuyên bạn nên tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên càng nhiều càng tốt, đeo loại kính chống được ánh sáng xanh và hạn chế tiếp xúc nhiều màn hình của thiết bị điện tử. Bạn có thể tìm mua kinh chống ánh sáng xanh và trang bị cho các thiết bị của mình.

4. Xem quá giờ ngủ

Theo trang tin Eat This, Not That, ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như máy tính hoặc tivi LED có thể ức chế việc sản xuất hormone giấc ngủ melatonin, khiến giấc ngủ kém chất lượng hoặc gây mất ngủ. Hiệp hội Giấc ngủ (Mỹ) khuyến khích đặt giới hạn thời gian xem tivi, nguyên tắc vàng: tránh xa màn hình 30 phút trước khi ngủ.

5. Vừa xem vừa ăn

Vừa ăn uống vừa dán mắt vào điện thoại hoặc tivi có thể khiến bạn ăn uống mất tập trung, dẫn tới ăn quá nhiều. Theo Trường Y Harvard (Mỹ), nếu ta không lưu tâm đến những gì đang diễn ra thì não sẽ không xử lý thông tin đó. Việc ăn uống cũng thế. Vì mất tập trung nên bạn có thể sẽ không có ký ức về việc đã ăn, dẫn tới ăn liên tục. Ngoài ra việc mất tập trung khi ăn cũng không tốt cho hệ tiêu hóa.